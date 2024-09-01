Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek'e dev talip: Bonservisini bile duyurdular | Cengiz Ünder piyangosu
Giriş Tarihi: 01.09.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 12:40

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek'e dev talip: Bonservisini bile duyurdular | Cengiz Ünder piyangosu

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Cengiz Ünder'e Rusya'dan talip çıktı. Takımın yıldızı İsmail Yüksek'e ise Bundesliga devi kanca attı. Yönetimin özellikle İsmail Yüksek için ne karar vereceği büyük merak konusu oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek’e dev talip: Bonservisini bile duyurdular | Cengiz Ünder piyangosu

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Jose Mourinho'nun sildiği Cengiz Ünder'e Rusya'dan piyango gibi bir talip çıktı. Alman basını, Bundesliga devinin İsmail Yüksek için yaptığı teklifi bonservis bedeline kadar duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek’e dev talip: Bonservisini bile duyurdular | Cengiz Ünder piyangosu

Geçtiğimiz sezon başında 15 milyon euroluk rekor bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder, beklentilerin altında kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek’e dev talip: Bonservisini bile duyurdular | Cengiz Ünder piyangosu

Sakatlıklarla ve inişli çıkışlı grafikle geçen ilk sezonun ardından milli futbolcu gözden çıkarıldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek’e dev talip: Bonservisini bile duyurdular | Cengiz Ünder piyangosu

Yeni sezonda da teknik direktör Jose Mourinho tarafından uzun süre kadroya alınmayan Cengiz Ünder, son maçlarda yedek kulübesinde yer almıştı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek’e dev talip: Bonservisini bile duyurdular | Cengiz Ünder piyangosu

Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından geleceği soru işareti oluşturan Cengiz Ünder için, Spartak Moskova yeniden Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

SON DAKİKA