Giriş Tarihi: 01.09.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
12:40
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek'e dev talip: Bonservisini bile duyurdular | Cengiz Ünder piyangosu
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Cengiz Ünder'e Rusya'dan talip çıktı. Takımın yıldızı İsmail Yüksek'e ise Bundesliga devi kanca attı. Yönetimin özellikle İsmail Yüksek için ne karar vereceği büyük merak konusu oldu. İşte son dakika haberinin detayları...