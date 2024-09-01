SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek’e dev talip: Bonservisini bile duyurdular | Cengiz Ünder piyangosu

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Jose Mourinho'nun sildiği Cengiz Ünder'e Rusya'dan piyango gibi bir talip çıktı. Alman basını, Bundesliga devinin İsmail Yüksek için yaptığı teklifi bonservis bedeline kadar duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...