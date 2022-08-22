Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Austria Wien'i deplasmanda yenen sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'u mağlup edip ligde 323 gün sonra lider olmanın hesaplarını yapıyor. Eğer sahadan Adana Demirspor galip ayrılırsa, ligde 3'te 3 yapıp liderlik koltuğuna oturacak. Bu kritik maç öncesi Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus 11'ini belirledi. Tecrübeli teknik adam dikkat çeken tercihler yaptı. İşte ayrıntılar...