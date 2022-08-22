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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus, Adana Demirspor maçı 11'i için kararını verdi! Sürpriz tercihler...
Giriş Tarihi: 22.08.2022 13:21 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 13:21

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus, Adana Demirspor maçı 11'i için kararını verdi! Sürpriz tercihler...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Austria Wien'i deplasmanda yenen sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'u mağlup edip ligde 323 gün sonra lider olmanın hesaplarını yapıyor. Eğer sahadan Adana Demirspor galip ayrılırsa, ligde 3'te 3 yapıp liderlik koltuğuna oturacak. Bu kritik maç öncesi Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus 11'ini belirledi. Tecrübeli teknik adam dikkat çeken tercihler yaptı. İşte ayrıntılar...

VOLKAN DEMİR
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus, Adana Demirspor maçı 11’i için kararını verdi! Sürpriz tercihler...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Austria Wien'i deplasmanda yenen sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'u mağlup edip ligde 323 gün sonra lider olmanın hesaplarını yapıyor. Eğer sahadan Adana Demirspor galip ayrılırsa, ligde 3'te 3 yapıp liderlik koltuğuna oturacak. Bu kritik maç öncesi Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus 11'ini belirledi. Tecrübeli teknik adam dikkat çeken tercihler yaptı. İşte ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus, Adana Demirspor maçı 11’i için kararını verdi! Sürpriz tercihler...

Süper Lig'in 3. haftası Kadıköy'de oynanacak kritik bir 90 dakika ile tamamlanacak. Sezona ikide iki yaparak hızlı bir giriş yapan Adana Demirspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, çıkışını sürdürmek istiyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus, Adana Demirspor maçı 11’i için kararını verdi! Sürpriz tercihler...

3-3 biten Ümraniye karşılaşmasının ardından Kasımpaşa'yı 6 golle geçen, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda da Austria Wien'i 2-0 mağlup ederek gruplara kalma yolunda önemli bir adım atan sarı-lacivertliler, seyircisi önünde avantajı iyi kullanmak hedefinde.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus, Adana Demirspor maçı 11’i için kararını verdi! Sürpriz tercihler...

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı için satışa çıkan biletlerin tamamı satıldı. Bu akşam Kadıköy'de 45 bin 442 taraftarın olması bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus, Adana Demirspor maçı 11’i için kararını verdi! Sürpriz tercihler...

JESUS'UN 11'İ NETLEŞTİ

Teknik direktör Jorge Jesus'un, Adana Demirspor karşısında sahaya süreceği ilk 11 ise netleşti...

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