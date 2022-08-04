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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus aradığını Arjantin'de buldu! F.Bahçe'ye yeni golcü...
Giriş Tarihi: 04.08.2022 14:07 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 14:12

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus aradığını Arjantin'de buldu! F.Bahçe'ye yeni golcü...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'la yeni sezona güçlü girmek isteyen Fenerbahçe, bugüne kadar en fazla transfer yapan takım konumunda. Watford'dan forvet oyuncusu olan Joshua King'i transfer eden yönetim, hocanın doğrultusunda yeni bir golcü daha arayışına girdi. Fenerbahçe aradığı santrforu Arjantin'de buldu. İşte son dakika transfer haberinin detayları..

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus aradığını Arjantin’de buldu! F.Bahçe’ye yeni golcü...

Transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe bugüne kadar en çok transfer yapan takım oldu. Yeni sezona Jorge Jesus'la başlayacak olan yönetim, kadroyu daha da güçlendirmek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus aradığını Arjantin’de buldu! F.Bahçe’ye yeni golcü...

UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe bugün Avrupa Ligi için Slovacko ile Kadıköy'de mücadele edecek.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus aradığını Arjantin’de buldu! F.Bahçe’ye yeni golcü...

Basın toplantısında, sezona çok iyi hazırlandıklarını dile getiren teknik direktör Jorge Jesus yeni bir golcü istiyor. Watford'dan Joshua King'i alan yönetim, aradığı golcüyü Arjantin'de buldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus aradığını Arjantin’de buldu! F.Bahçe’ye yeni golcü...

F.BAHÇE'YE ARJANTİNLİ GOLCÜ

Oynanan maçlarda gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Jorge Jesus yeni bir golcü alınması gerektiğinin sinyalini vermişti. Serdar Dursun, Enner Valencia ve Joshua King'e sahip olan Kanarya'da gözler yeni golcü transferinde.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus aradığını Arjantin’de buldu! F.Bahçe’ye yeni golcü...

ENZO COPETTI GÜNDEME GELDİ

Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe taraftarının da beklediği forvet konusunda sarı lacivertli takım aradığı oyuncuyu Arjantin Ligi'nde bukdu. Racing Club forması giyen Enzo Copetti Fenerbahçe'ye önerildi.

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