Giriş Tarihi: 04.08.2022 14:07
Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
14:12
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus aradığını Arjantin'de buldu! F.Bahçe'ye yeni golcü...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'la yeni sezona güçlü girmek isteyen Fenerbahçe, bugüne kadar en fazla transfer yapan takım konumunda. Watford'dan forvet oyuncusu olan Joshua King'i transfer eden yönetim, hocanın doğrultusunda yeni bir golcü daha arayışına girdi. Fenerbahçe aradığı santrforu Arjantin'de buldu. İşte son dakika transfer haberinin detayları..