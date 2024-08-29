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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho istedi yönetim getiriyor! İşte Fenerbahçe’nin yeni orta sahası…
Giriş Tarihi: 29.08.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 10:21

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho istedi yönetim getiriyor! İşte Fenerbahçe’nin yeni orta sahası…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 7 puan toplamayı başardı. Jose Mourinho yönetiminde mutlak hedefi şampiyonluk olan sarı-lacivertli ekip, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Mourinho, istediği yıldız oyuncuyu kadrosunda görmeye çok yakın. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho istedi yönetim getiriyor! İşte Fenerbahçe’nin yeni orta sahası…

Son dakika haberleri… Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho istedi yönetim getiriyor! İşte Fenerbahçe’nin yeni orta sahası…

Jose Mourinho yönetiminde Avrupa Ligi'nde önemli başarılar yakalamayı hedefleyen Kanarya, yeni orta saha için girişimlerini sürdürüyor.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho istedi yönetim getiriyor! İşte Fenerbahçe’nin yeni orta sahası…

Portekizli teknik direktörün uzun süredir istediği oyuncu için girişimlerini sürdüren yönetim, transferi noktalamaya çok yakın.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho istedi yönetim getiriyor! İşte Fenerbahçe’nin yeni orta sahası…

İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho istedi yönetim getiriyor! İşte Fenerbahçe’nin yeni orta sahası…

MOURINHO İSTEDİ YÖNETİM GETİRİYOR

Bu sezon önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ön liberoda tek başına kalırken yönetim, Mourinho'nun isteği ile oyuncunun yükünü hafifletecek ve rekabeti artıracak bir isim arayışı içerisindeydi.

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