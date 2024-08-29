Giriş Tarihi: 29.08.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
10:21
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho istedi yönetim getiriyor! İşte Fenerbahçe’nin yeni orta sahası…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 7 puan toplamayı başardı. Jose Mourinho yönetiminde mutlak hedefi şampiyonluk olan sarı-lacivertli ekip, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Mourinho, istediği yıldız oyuncuyu kadrosunda görmeye çok yakın. İşte son dakika haberinin detayları…