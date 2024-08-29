SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho istedi yönetim getiriyor! İşte Fenerbahçe’nin yeni orta sahası…

MOURINHO İSTEDİ YÖNETİM GETİRİYOR

Bu sezon önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ön liberoda tek başına kalırken yönetim, Mourinho'nun isteği ile oyuncunun yükünü hafifletecek ve rekabeti artıracak bir isim arayışı içerisindeydi.