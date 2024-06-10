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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho'nun ilk bombası geliyor! 18 milyon Euro'luk yıldız...
Giriş Tarihi: 10.06.2024 14:06 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 14:09

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho'nun ilk bombası geliyor! 18 milyon Euro'luk yıldız...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak. Sarı-lacivertli camiada dün yapılan başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'dan daha fazla oy alan Ali Koç, üst üste 3. kez başkan seçildi. Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'de ise ilk transfer belli oldu. İşte Portekizli hocanın ilk transferi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho’nun ilk bombası geliyor! 18 milyon Euro’luk yıldız...

Süper Lig'de sezonu 99 puanla tamamlayarak önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho’nun ilk bombası geliyor! 18 milyon Euro’luk yıldız...

ALİ KOÇ YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Fenerbahçe Kulübü olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak üst üste 3. kez başkanlığa seçildi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho’nun ilk bombası geliyor! 18 milyon Euro’luk yıldız...

Seçim öncesinde hamlesini yaparak Jose Mourinho'u takımın başına getiren Ali Koç, çok güçlü bir takım kuracaklarının mesajını verdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho’nun ilk bombası geliyor! 18 milyon Euro’luk yıldız...

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sarı lacivertliler, transfer listesindeki oyuncular için tek tek kadroya katılması konusunda girişimlerine hız verecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho’nun ilk bombası geliyor! 18 milyon Euro’luk yıldız...

Kadrosunu yıldız isimlerle donatmak isteyen yönetim, Portekizli teknik adamın isteklerine göre adımlarını atıyor.

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