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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da yaprak dökümü başladı! Tam 9 yıldız daha gidiyor: Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek isim belli oldu
Giriş Tarihi: 26.08.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 14:04

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da yaprak dökümü başladı! Tam 9 yıldız daha gidiyor: Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek isim belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ilk 3 hafta sonunda 7 puan toplayarak maç fazlasıyla zirveye yerleşti. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Lille'e elenerek veda eden sarı-lacivertliler, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu'nun rekor satışı sonrasında tam 9 ayrılık daha gerçekleşecekken flaş bir transfer haberi de geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da yaprak dökümü başladı! Tam 9 yıldız daha gidiyor: Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek isim belli oldu

Son dakika haberleri… Yükselen performansı sonrasında İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, kulüp tarihine geçti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da yaprak dökümü başladı! Tam 9 yıldız daha gidiyor: Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek isim belli oldu

Brighton ile anlaşma sağlayan milli futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere'ye gitti.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da yaprak dökümü başladı! Tam 9 yıldız daha gidiyor: Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek isim belli oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir." denildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da yaprak dökümü başladı! Tam 9 yıldız daha gidiyor: Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek isim belli oldu

Öte yandan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası tam 9 futbolcunun daha gönderilmesi bekleniyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da yaprak dökümü başladı! Tam 9 yıldız daha gidiyor: Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek isim belli oldu

Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen 9 futbolcuyu belirledi. İşte o isimler...

RODRIGO BECAO, SAMET AKAYDİN, LUAN PERES, LEVENT MERCAN

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