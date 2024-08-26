Giriş Tarihi: 26.08.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
14:04
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da yaprak dökümü başladı! Tam 9 yıldız daha gidiyor: Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek isim belli oldu
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ilk 3 hafta sonunda 7 puan toplayarak maç fazlasıyla zirveye yerleşti. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Lille'e elenerek veda eden sarı-lacivertliler, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu'nun rekor satışı sonrasında tam 9 ayrılık daha gerçekleşecekken flaş bir transfer haberi de geldi. İşte son dakika haberinin detayları…