SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da yaprak dökümü başladı! Tam 9 yıldız daha gidiyor: Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek isim belli oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir." denildi.