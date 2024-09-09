Giriş Tarihi: 09.09.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
13:46
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Kostic sonrası ayrılık var! Süper Lig ekibine gidiyor
Süper Lig'de tek hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, dün gece Galatasaray'ın da ilgilendiği Filip Kostic'i renklerine bağlamıştı. Kostic ile ezeli rakibine transfer çalımı atan Kanarya'da, Jose Mourinho'nun biletini kestiği bir diğer isim ise Süper Lig'in bir başka ekibine gitmek üzere... İşte son dakika haberinin detayları...