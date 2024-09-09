Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Kostic sonrası ayrılık var! Süper Lig ekibine gidiyor
Giriş Tarihi: 09.09.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 13:46

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Kostic sonrası ayrılık var! Süper Lig ekibine gidiyor

Süper Lig'de tek hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, dün gece Galatasaray'ın da ilgilendiği Filip Kostic'i renklerine bağlamıştı. Kostic ile ezeli rakibine transfer çalımı atan Kanarya'da, Jose Mourinho'nun biletini kestiği bir diğer isim ise Süper Lig'in bir başka ekibine gitmek üzere... İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Kostic sonrası ayrılık var! Süper Lig ekibine gidiyor
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Kostic sonrası ayrılık var! Süper Lig ekibine gidiyor

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tescil döneminin sona ermesine kısa bir süre kala devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Kostic sonrası ayrılık var! Süper Lig ekibine gidiyor

Kanarya ezeli rakibi Galatasaray'a dev bir çalım atıp, Juventuslu Filip Kostic'te mutlu sona ulaştı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Kostic sonrası ayrılık var! Süper Lig ekibine gidiyor

31 yaşındaki Sırp sol kanat için Juventus'la 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Kostic sonrası ayrılık var! Süper Lig ekibine gidiyor

Sarı-Lacivertliler, Kostic'in 2.5 milyon Euro tutarındaki maaşını ödeyecek. Juventus'a kiralama bedeli ödenmeyecek.

SON DAKİKA