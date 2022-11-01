Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon hem lig hem de Avrupa'daki performansıyla adeta küllerinden doğan Fenerbahçe, birçok alanda adını zirveye yazdırdı. Jesus yönetiminde Pereira dönemini geride bırakan sarı-lacivertliler, Real Madrid ile Barcelona'yı da geçti ve 63 yıllık rekoru da egale etmeyi başardı. İşte haberin tüm detayları...