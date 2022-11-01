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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ne Real Madrid ne de Barcelona! Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor, 63 yıl sonra ilk...
Giriş Tarihi: 01.11.2022 10:30 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 10:30

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ne Real Madrid ne de Barcelona! Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor, 63 yıl sonra ilk...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon hem lig hem de Avrupa'daki performansıyla adeta küllerinden doğan Fenerbahçe, birçok alanda adını zirveye yazdırdı. Jesus yönetiminde Pereira dönemini geride bırakan sarı-lacivertliler, Real Madrid ile Barcelona'yı da geçti ve 63 yıllık rekoru da egale etmeyi başardı. İşte haberin tüm detayları...

UĞUR ÇEM
CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ne Real Madrid ne de Barcelona! Avrupa Fenerbahçe’yi konuşuyor, 63 yıl sonra ilk...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon hem lig hem de Avrupa'daki performansıyla adeta küllerinden doğan Fenerbahçe, birçok alanda adını zirveye yazdırdı. Jesus yönetiminde Pereira dönemini geride bırakan sarı-lacivertliler, Real Madrid ile Barcelona'yı da geçti ve 63 yıllık rekoru da egale etmeyi başardı. İşte haberin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ne Real Madrid ne de Barcelona! Avrupa Fenerbahçe’yi konuşuyor, 63 yıl sonra ilk...

Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor'u deplasmanda 5-2 yenerek 12. haftayı lider tamamlayan Fenerbahçe, bu sezonki performansıyla ligi kasıp kavururken, son yılların en başarılı dönemini geçiriyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ne Real Madrid ne de Barcelona! Avrupa Fenerbahçe’yi konuşuyor, 63 yıl sonra ilk...

Birçok istatistikte sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da zirveyi zorlayan sarı-lacivertlilerde bireysel rakamlar da fazlasıyla dikkat çekiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ne Real Madrid ne de Barcelona! Avrupa Fenerbahçe’yi konuşuyor, 63 yıl sonra ilk...

VALENCIA AVRUPA'DA 3. SIRADA

Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki oyuncusu Enner Valencia, sonradan oyuna girdiği İstanbulspor maçında 1 gol, 1 asiste imza attı. Tecrübeli futbolcu 10 maçta 11 gole ulaşıp, Süper Lig gol krallığı yarışında liderliğini korudu. Sarı-lacivertli oyuncu, bu performansıyla Avrupa'nın golcü isimleri arasına 3. sıradan adını yazdırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ne Real Madrid ne de Barcelona! Avrupa Fenerbahçe’yi konuşuyor, 63 yıl sonra ilk...

11 karşılaşmada 17 gol atan Manchester City'nin genç yıldızı Haaland listenin ilk sırasında yer alırken onu 12 maçta 13 golle Barcelona'dan Lewandowski takip ediyor. PSG'den Kylian Mbappe de Valencia gibi 11 gole sahip ancak o bu rakama 12 maçta ulaşmış durumda.

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