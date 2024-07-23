Giriş Tarihi: 23.07.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ne yaptın sen Dzeko! Lugano-Fenerbahçe maçında tarihe geçti | Nonda detayı...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi'ne katılmak adına mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibi Lugano'yu 4-3'lük skorla mağlup ederek İstanbul'a tur için avantajlı dönüyor. Karşılaşmaya attığı gollerle damga vuran Edin Dzeko ise bu maçta tarihe geçti.