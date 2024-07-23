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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ne yaptın sen Dzeko! Lugano-Fenerbahçe maçında tarihe geçti | Nonda detayı...
Giriş Tarihi: 23.07.2024 23:44 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 00:01

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ne yaptın sen Dzeko! Lugano-Fenerbahçe maçında tarihe geçti | Nonda detayı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi'ne katılmak adına mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibi Lugano'yu 4-3'lük skorla mağlup ederek İstanbul'a tur için avantajlı dönüyor. Karşılaşmaya attığı gollerle damga vuran Edin Dzeko ise bu maçta tarihe geçti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ne yaptın sen Dzeko! Lugano-Fenerbahçe maçında tarihe geçti | Nonda detayı...

Son dakika haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Lugano ekibi karşı karşıya geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ne yaptın sen Dzeko! Lugano-Fenerbahçe maçında tarihe geçti | Nonda detayı...

LUGANO MAÇA GOLLE BAŞLADI

Maça etkili başlayan taraf olan Lugano, 4. dakikada El Wafi'nin kafa golüyle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ne yaptın sen Dzeko! Lugano-Fenerbahçe maçında tarihe geçti | Nonda detayı...

Maça tutuk başlayan temsilcimiz Fenerbahçe'de tecrübeli yıldız Dusan Tadic'le penaltı kazandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ne yaptın sen Dzeko! Lugano-Fenerbahçe maçında tarihe geçti | Nonda detayı...

45+1. dakikada topun başına geçen kaptan Edin Dzeko, topu ağlara gönderdi ilk yarı 1-1'lik skorla sona erdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ne yaptın sen Dzeko! Lugano-Fenerbahçe maçında tarihe geçti | Nonda detayı...

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

İkinci yarıya çok hızlı başlayan Fenerbahçe, Tadic'in müthiş asisti ve Dzeko'nun attığı güzel golle 46. dakikada 2-1 öne geçti.

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