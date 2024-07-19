Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin sürpriz transferi girişimini duyurdular! Oyun stili Modric’i andırıyor...

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ SAHAYA ÇIKTI

Oynadığı futbolla taraftarlardan alkış alan Fenerbahçe'de yeni transferler Levent Mercan, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın da Fenerbahçe formasıyla ilk kez Kadıköy'de bir maça çıktı.