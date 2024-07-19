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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sürpriz transferi girişimini duyurdular! Oyun stili Modric'i andırıyor...
Giriş Tarihi: 19.07.2024 22:01 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 22:01

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sürpriz transferi girişimini duyurdular! Oyun stili Modric'i andırıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da tamamlayan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe, dün Kadıköy'de oynanan hazırlık maçında rakibi Hull City'i 5-1'lik skorla mağlup ederken yeni transferler Cenk Tosun, Levent Mercan ve Oğuz Aydın da ilk kez taraftarın karşısına çıktı. Kadrosunu güçlendirmeye devam eden sarı-lacivertli yönetim, Jose Mourinho'nun takımda görmek istediği ve oyun stiliyle Luka Modric'i andıran sürpriz oyuncu için girişimlere başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin sürpriz transferi girişimini duyurdular! Oyun stili Modric’i andırıyor...

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin sürpriz transferi girişimini duyurdular! Oyun stili Modric’i andırıyor...

Süper Lig'e Jose Mourinho ile iddialı bir giriş yapmak isteyen sarı-laciverti takım, transferlerde durmak bilmiyor. İşte Jose Mourinho'nun istediği yeni yıldız oyuncu...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin sürpriz transferi girişimini duyurdular! Oyun stili Modric’i andırıyor...

Avusturya kampını tamamlayan ve İstanbul'a dönen Fenerbahçe, dün oynanan hazırlık maçında Hull City'i 5-1'lik skorla mağlup etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin sürpriz transferi girişimini duyurdular! Oyun stili Modric’i andırıyor...

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ SAHAYA ÇIKTI

Oynadığı futbolla taraftarlardan alkış alan Fenerbahçe'de yeni transferler Levent Mercan, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın da Fenerbahçe formasıyla ilk kez Kadıköy'de bir maça çıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin sürpriz transferi girişimini duyurdular! Oyun stili Modric’i andırıyor...

F.BAHÇE'DEN SÜRPRİZ TRANSFER GELİYOR

Kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, Jose Mourinho'nun da özellikle istediği sürpriz bir oyuncu için girişimlere başladı.

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