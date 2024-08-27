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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve anlaşma sağlandı! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım: Yeni orta saha belli oldu…
Giriş Tarihi: 27.08.2024 21:48 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 21:49

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve anlaşma sağlandı! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım: Yeni orta saha belli oldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yaz transfer dönemi boyunca birçok önemli oyuncuyu transfer eden sarı-lacivertli ekip, bir flaş transferi daha bitirmenin eşiğinde. Son olarak En-Nesyri'yi kadrosuna katan Kanarya, Ferdi Kadıoğlu'nu da Brighton'a satmıştı. Orta saha transferi için çalışmalara devam ederken yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandığı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve anlaşma sağlandı! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım: Yeni orta saha belli oldu…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kılpayı kaçıran Fenerbahçe, yeni sezona da şampiyonluk hedefiyle başladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve anlaşma sağlandı! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım: Yeni orta saha belli oldu…

Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle Avrupa'da da başarıyı hedefleyen sari-lacivertli ekip, Devler Ligi'nden elendi ve yoluna Avrupa Ligi'nden devam ediyor.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve anlaşma sağlandı! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım: Yeni orta saha belli oldu…

Yaz transfer döneminde En-Nesyri, Saint-Maximin, Oğuz Aydın gibi önemli isimleri transfer eden sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nu da Brighton'a gönderdi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve anlaşma sağlandı! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım: Yeni orta saha belli oldu…

Milli futbolcunun transferinden kazanılan dev bonservisle orta saha takviyesi yapacak olan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve anlaşma sağlandı! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım: Yeni orta saha belli oldu…

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da uzun süredir peşinden koştuğu dünyaca ünlü yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı.

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