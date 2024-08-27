Giriş Tarihi: 27.08.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
21:49
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve anlaşma sağlandı! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım: Yeni orta saha belli oldu…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yaz transfer dönemi boyunca birçok önemli oyuncuyu transfer eden sarı-lacivertli ekip, bir flaş transferi daha bitirmenin eşiğinde. Son olarak En-Nesyri'yi kadrosuna katan Kanarya, Ferdi Kadıoğlu'nu da Brighton'a satmıştı. Orta saha transferi için çalışmalara devam ederken yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandığı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…