Giriş Tarihi: 23.08.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
17:46
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Tarih belli oldu: İşte Fenerbahçe’nin kasasına girecek bonservis
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona 1 galibiyet 1 de beraberlikle başlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de 3. eleme turunda veda etti. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Kanarya, flaş bir transfer gelişmesi yaşıyor. Uzun süredir Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı konuşurken transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı öğrenildi. İşte son dakika haberinin tüm detayları…