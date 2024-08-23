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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Tarih belli oldu: İşte Fenerbahçe’nin kasasına girecek bonservis
Giriş Tarihi: 23.08.2024 17:45 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 17:46

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Tarih belli oldu: İşte Fenerbahçe’nin kasasına girecek bonservis

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona 1 galibiyet 1 de beraberlikle başlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de 3. eleme turunda veda etti. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Kanarya, flaş bir transfer gelişmesi yaşıyor. Uzun süredir Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı konuşurken transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı öğrenildi. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Tarih belli oldu: İşte Fenerbahçe’nin kasasına girecek bonservis

Son dakika haberleri… Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonu Adana Demirspor galibiyetiyle açtı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Tarih belli oldu: İşte Fenerbahçe’nin kasasına girecek bonservis

Sarı-lacivertli ekip ikinci hafta maçında ise Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. İlk 2 haftada 4 puan toplayan Kanarya, bir sonraki maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Tarih belli oldu: İşte Fenerbahçe’nin kasasına girecek bonservis

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Lille'e elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Tarih belli oldu: İşte Fenerbahçe’nin kasasına girecek bonservis

Bu sırada takımdan ayrılmasın kesin gözle bakılan Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Tarih belli oldu: İşte Fenerbahçe’nin kasasına girecek bonservis

TRANSFER SONUNDA GERÇEKLEŞİYOR

İşte Ferdi Kadıoğlu transferinde tüm detaylar…

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