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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira SABAH Spor'a konuştu! Arda Güler için çarpıcı yorum: "En büyük özelliği..."
Giriş Tarihi: 07.07.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 09:46

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira SABAH Spor'a konuştu! Arda Güler için çarpıcı yorum: "En büyük özelliği..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Türk futbol tarihinin en önemli oyuncu satışlarından birini gerçekleştirdi. Takımın adeta gözbebeği olan Arda Güler'in transferi sonuçlandı ve 18 yaşındaki yıldız, dünyanın en büyük kulüplerinden Real Madrid'e transfer oldu. İspanyol ekibi, bu transfer için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis, 10 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan %20 pay ödeyecek. Yeni takımıyla sözleşme imzalamak için İspanya'ya giden Arda Güler için sarı-lacivertlilerin eski hocası Vitor Pereira dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Arda Güler'i dünyaca ünlü iki yıldıza benzeten Pereira, genç oyuncunun en büyük özelliğini de açıkladı. İşte tüm ayrıntılar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira SABAH Spor’a konuştu! Arda Güler için çarpıcı yorum: En büyük özelliği...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Türk futbol tarihinin en önemli oyuncu satışlarından birini gerçekleştirdi. Takımın adeta gözbebeği olan Arda Güler'in transferi sonuçlandı ve 18 yaşındaki yıldız, dünyanın en büyük kulüplerinden Real Madrid'e transfer oldu. İspanyol ekibi, bu transfer için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis, 10 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan %20 pay ödeyecek. Yeni takımıyla sözleşme imzalamak için İspanya'ya giden Arda Güler için sarı-lacivertlilerin eski hocası Vitor Pereira dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Arda Güler'i dünyaca ünlü iki yıldıza benzeten Pereira, genç oyuncunun en büyük özelliğini de açıkladı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira SABAH Spor’a konuştu! Arda Güler için çarpıcı yorum: En büyük özelliği...

Haftalardır konuşulan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in transferi nihayate erdi ve 18 yaşındaki futbolcu İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira SABAH Spor’a konuştu! Arda Güler için çarpıcı yorum: En büyük özelliği...

Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin 20 milyon Euro artı bonuslar karşılığında gerçekleştiğini resmen açıkladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira SABAH Spor’a konuştu! Arda Güler için çarpıcı yorum: En büyük özelliği...

Performansa bağlı bonusların azami 10 milyon Euro olacağı duyurulurken sarı-lacivertli kulüp, 18 yaşındaki oyuncunun bir sonraki satıştan %20'lik pay da alacak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira SABAH Spor’a konuştu! Arda Güler için çarpıcı yorum: En büyük özelliği...

İMZA TÖRENİ 13'TE

İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Madrid'e giden 18 yaşındaki oyuncu bugün de basının karşısına çıkacak.

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