Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira SABAH Spor'a konuştu! Arda Güler için çarpıcı yorum: "En büyük özelliği..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Türk futbol tarihinin en önemli oyuncu satışlarından birini gerçekleştirdi. Takımın adeta gözbebeği olan Arda Güler'in transferi sonuçlandı ve 18 yaşındaki yıldız, dünyanın en büyük kulüplerinden Real Madrid'e transfer oldu. İspanyol ekibi, bu transfer için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis, 10 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan %20 pay ödeyecek. Yeni takımıyla sözleşme imzalamak için İspanya'ya giden Arda Güler için sarı-lacivertlilerin eski hocası Vitor Pereira dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Arda Güler'i dünyaca ünlü iki yıldıza benzeten Pereira, genç oyuncunun en büyük özelliğini de açıkladı. İşte tüm ayrıntılar...