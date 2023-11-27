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Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe-Karagümrük maçı sonrası çok sert sözler! "Kadıköy'de hakem faciası"
Giriş Tarihi: 27.11.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 07:35

Son dakika: Fenerbahçe-Karagümrük maçı sonrası çok sert sözler! "Kadıköy'de hakem faciası"

Son dakika haberleri... Süper Lig'de Fenerbahçe dün evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 geriye düştüğü maçta Tadic'in golleriyle 2-1 mağlup etti ve yeniden liderliğe yükseldi. Maça damga vuran karar ise; Samet Akaydin'in koluna çarpan pozisyon oldu. Penaltı olduğu iddia edilen pozisyon için SABAH Spor'un usta kalemleri Erman Toroğlu, Ömer Üründül, Ahmet Çakar ve Gürcan Bilgiç karşılaşma için çok sert sözler söyledi. Samet Akaydin'in pozisyonu penaltı mı? İşte o yorumlar...

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Son dakika: Fenerbahçe-Karagümrük maçı sonrası çok sert sözler! Kadıköy’de hakem faciası

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Dusan Tadic'ten geldi.

Son dakika: Fenerbahçe-Karagümrük maçı sonrası çok sert sözler! Kadıköy’de hakem faciası

Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Teknik Direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, sonrasında oynadığı Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında puan kayıpları yaşadı. Son galibiyetine Pendikspor maçında ulaşan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü de mağlup ederek 2 maçlık kötü gidişata son verdi.

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Son dakika: Fenerbahçe-Karagümrük maçı sonrası çok sert sözler! Kadıköy’de hakem faciası

Tartışmalı kararların olduğu maçın ardından SABAH Spor'un usta isimleri Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül, karşılaşma hakkında çok sert sözler kaleme aldı.

Son dakika: Fenerbahçe-Karagümrük maçı sonrası çok sert sözler! Kadıköy’de hakem faciası

ERMAN TOROĞLU: POZİSYON PENALTI OĞLU PENALTI!

F.Bahçe'de sakatlıklar sahadaki oyunu %100 etkiledi. O sezon başındaki tempolu oyun yok sarı-lacivertlilerde. Bazı futbolcuların şahsi gayretleriyle gidiyorlar. Karagümrük akıllı futbol oynadı. Ancak bu kadar seyircinin önünde oynamak kolay iş değil. Bir de hakem faktörü olunca haliyle işleri zorlaştı. Ne de olsa küçük takımlar! Büyük balıklar küçükleri yer!

Son dakika: Fenerbahçe-Karagümrük maçı sonrası çok sert sözler! Kadıköy’de hakem faciası

MHK Başkanı İbanoğlu, Ali Koç'u mahkemeye verdiği an o görevden istifa etmeliydi. Bu komitenin verdiği her hakemle maçlar artık soru işaretleriyle bitecek. Fenerbahçe'nin lehine de olsa "bıdı bıdı" olacak, aleyhine de olsa "bıdı bıdı" olacak. Ama maalesef Türkiye'de böyle! MHK kasım ayı eğitim seminerinde hakemlere yüzlerce pozisyon izletilmiş.

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