Son dakika: Fenerbahçe-Karagümrük maçı sonrası çok sert sözler! "Kadıköy'de hakem faciası"

ERMAN TOROĞLU: POZİSYON PENALTI OĞLU PENALTI!

F.Bahçe'de sakatlıklar sahadaki oyunu %100 etkiledi. O sezon başındaki tempolu oyun yok sarı-lacivertlilerde. Bazı futbolcuların şahsi gayretleriyle gidiyorlar. Karagümrük akıllı futbol oynadı. Ancak bu kadar seyircinin önünde oynamak kolay iş değil. Bir de hakem faktörü olunca haliyle işleri zorlaştı. Ne de olsa küçük takımlar! Büyük balıklar küçükleri yer!