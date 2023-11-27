Giriş Tarihi: 27.11.2023 07:35
Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
07:35
Son dakika: Fenerbahçe-Karagümrük maçı sonrası çok sert sözler! "Kadıköy'de hakem faciası"
Son dakika haberleri... Süper Lig'de Fenerbahçe dün evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 geriye düştüğü maçta Tadic'in golleriyle 2-1 mağlup etti ve yeniden liderliğe yükseldi. Maça damga vuran karar ise; Samet Akaydin'in koluna çarpan pozisyon oldu. Penaltı olduğu iddia edilen pozisyon için SABAH Spor'un usta kalemleri Erman Toroğlu, Ömer Üründül, Ahmet Çakar ve Gürcan Bilgiç karşılaşma için çok sert sözler söyledi. Samet Akaydin'in pozisyonu penaltı mı? İşte o yorumlar...