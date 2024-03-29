Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Oyunculardan flaş karar! İşte iftar buluşmasının perde arkası...
Giriş Tarihi: 29.03.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 10:47

SON DAKİKA: Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Oyunculardan flaş karar! İşte iftar buluşmasının perde arkası...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, olaylı Trabzonspor maçı sonrası 2 Nisan'da olağanüstü genel kurula gideceğini ve daha sonra Başkan Ali Koç, ligden çekilme konusunu bile gündeme getireceklerini açıklamıştı. Ligden çekilme konusunda Fenerbahçeli oyunculardan ortak karar alındığı iddia edildi. Fenerbahçe camiası iftar buluşmasında ne konuştu? İşte oyuncuları kararı ve o akşam konuşulanlar...

Samet YÜKSEL
SON DAKİKA: Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Oyunculardan flaş karar! İşte iftar buluşmasının perde arkası...

Süper Lig'de olaylı Trabzonspor maçı sonrası olağanüstü genel kurula gitme kararı alan Fenerbahçe camiasında gözler alınacak kararlara çevrildi.

SON DAKİKA: Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Oyunculardan flaş karar! İşte iftar buluşmasının perde arkası...

Fenerbahçe yönetimi 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurulda kongre üyelerinden "Ligden çekilme yetkisi" isteyecek. Ancak öncesinde camia içindeki fikir alışverişleri sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Oyunculardan flaş karar! İşte iftar buluşmasının perde arkası...

İFTAR BULUŞMASINDA ALİ KOÇ'TAN UYARI: "2.5 AY SONRA YOKUM"

Başkan Ali Koç önceki akşam kongre eski yönetici ve başkanlara verdiği iftar yemeğindeki sözlerine "2.5 ay sonra yokum… Bu kararları sakın seçim yatırımı olarak algılamayın" diyerek başladı ve ligden çekilme yetkisini neden istediklerini anlattı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Oyunculardan flaş karar! İşte iftar buluşmasının perde arkası...

İŞTE YAPILAN ÖNERİLER

100'e yakın eski yöneticinin de yer aldığı iftar yemeğinde genel görüş; "Sahaya çıkmama ve çekilme olmaz ama bir tavır da alınması lazım" şeklindeydi. Yapılan önerilerse şöyle oluştu:

SON DAKİKA: Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Oyunculardan flaş karar! İşte iftar buluşmasının perde arkası...

-Yabancı hakem gelmezse Süper Kupa Finali ve ligdeki Galatasaray maçları hariç kalan karşılaşmalara U19 takımı ile çıkalım.

-Yayıncı kuruluşa Fenerbahçe Stadı'ndaki maçlarda yayın izni verilmesin.

SON DAKİKA