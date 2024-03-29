Giriş Tarihi: 29.03.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
10:47
SON DAKİKA: Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Oyunculardan flaş karar! İşte iftar buluşmasının perde arkası...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, olaylı Trabzonspor maçı sonrası 2 Nisan'da olağanüstü genel kurula gideceğini ve daha sonra Başkan Ali Koç, ligden çekilme konusunu bile gündeme getireceklerini açıklamıştı. Ligden çekilme konusunda Fenerbahçeli oyunculardan ortak karar alındığı iddia edildi. Fenerbahçe camiası iftar buluşmasında ne konuştu? İşte oyuncuları kararı ve o akşam konuşulanlar...