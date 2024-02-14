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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Dünya devi Sebastian Szymanski'yi resmen açıkladı! Transferde 1 numaralı hedef oldu...
Giriş Tarihi: 14.02.2024 16:30 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 16:33

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Dünya devi Sebastian Szymanski'yi resmen açıkladı! Transferde 1 numaralı hedef oldu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, 64 puanla 2. sırada yer alıyor. Yaz transfer döneminde sarı-lacivertli takıma katılan Sebastian Szymanski, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyordu. Ancak o dünya devi resmen transfer açıklamasında bulundu. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Dünya devi Sebastian Szymanski’yi resmen açıkladı! Transferde 1 numaralı hedef oldu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, 64 puanla 2. sırada yer alıyor. Yaz transfer döneminde sarı-lacivertli takıma katılan Sebastian Szymanski, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyordu. Ancak o dünya devi resmen transfer açıklamasında bulundu. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Dünya devi Sebastian Szymanski’yi resmen açıkladı! Transferde 1 numaralı hedef oldu...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 9 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek için başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal önderliğinde iyi bir ilerleyiş gösteriyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Dünya devi Sebastian Szymanski’yi resmen açıkladı! Transferde 1 numaralı hedef oldu...

Son olarak evinde Alanyaspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak 1 puana razı olmuştu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Dünya devi Sebastian Szymanski’yi resmen açıkladı! Transferde 1 numaralı hedef oldu...

Bu skorla beraber liderliği Galatasaray'a kaptıran Sarı Kanarya, kıran kırana geçen liderlik yarışında haftalar sonra 2. sıraya geriledi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Dünya devi Sebastian Szymanski’yi resmen açıkladı! Transferde 1 numaralı hedef oldu...

İsmail Kartal önderliğindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

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