Giriş Tarihi: 14.02.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
16:33
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Dünya devi Sebastian Szymanski'yi resmen açıkladı! Transferde 1 numaralı hedef oldu...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, 64 puanla 2. sırada yer alıyor. Yaz transfer döneminde sarı-lacivertli takıma katılan Sebastian Szymanski, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyordu. Ancak o dünya devi resmen transfer açıklamasında bulundu. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...