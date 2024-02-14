Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Dünya devi Sebastian Szymanski’yi resmen açıkladı! Transferde 1 numaralı hedef oldu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, 64 puanla 2. sırada yer alıyor. Yaz transfer döneminde sarı-lacivertli takıma katılan Sebastian Szymanski, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyordu. Ancak o dünya devi resmen transfer açıklamasında bulundu. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...