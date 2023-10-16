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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: F.Bahçeli oyuncu Real Madrid'e! Arda Güler sonrası o da gidiyor...
Giriş Tarihi: 16.10.2023 20:05 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 20:11

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: F.Bahçeli oyuncu Real Madrid'e! Arda Güler sonrası o da gidiyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Lider konumda bulunan sarı lacivertliler, bir yandan da Avrupa'da yoluna devam ediyor. Yaz transfer döneminde birçok yıldız transfere imza atan Kanarya, yıldız oyuncularını da büyük takımlara transfer etmişti. Genç yıldızı Arda Güler'i İspanya devi Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe'de bir transfer daha kapıda. İngiliz basını, Real Madrid'in sarı lacivertlilerin bir başka genç oyuncusunu için harekete geçtiğini duyurdu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: F.Bahçeli oyuncu Real Madrid’e! Arda Güler sonrası o da gidiyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: F.Bahçeli oyuncu Real Madrid’e! Arda Güler sonrası o da gidiyor...

Lider konumda bulunan sarı lacivertliler, bir yandan da Avrupa'da yoluna devam ediyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: F.Bahçeli oyuncu Real Madrid’e! Arda Güler sonrası o da gidiyor...

Yaz transfer döneminde birçok yıldız transfere imza atan Kanarya, yıldız oyuncularını da büyük takımlara transfer etmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: F.Bahçeli oyuncu Real Madrid’e! Arda Güler sonrası o da gidiyor...

Genç yıldızı Arda Güler'i İspanya devi Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe'de bir transfer daha kapıda.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: F.Bahçeli oyuncu Real Madrid’e! Arda Güler sonrası o da gidiyor...

İngiliz basını, Real Madrid'in sarı lacivertlilerin bir başka genç oyuncusunu için harekete geçtiğini duyurdu. İşte o isim ve tüm detaylar...

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