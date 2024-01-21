Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’ye puan kaybı sonrası yıkan haber! Çağlar Söyüncü’yü resmen açıkladılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son olarak Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında önemli 2 puan kaybetti. Ara transfer döneminde art arda 2 yıldızı duyuran sarı-lacivertlilere Atletico Madrid kulübenden Çağlar Söyüncü için resmi bir açıklama geldi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...