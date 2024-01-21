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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'ye puan kaybı sonrası yıkan haber! Çağlar Söyüncü'yü resmen açıkladılar...
Giriş Tarihi: 21.01.2024 18:32 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 18:33

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'ye puan kaybı sonrası yıkan haber! Çağlar Söyüncü'yü resmen açıkladılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son olarak Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında önemli 2 puan kaybetti. Ara transfer döneminde art arda 2 yıldızı duyuran sarı-lacivertlilere Atletico Madrid kulübenden Çağlar Söyüncü için resmi bir açıklama geldi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’ye puan kaybı sonrası yıkan haber! Çağlar Söyüncü’yü resmen açıkladılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son olarak Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında önemli 2 puan kaybetti. Ara transfer döneminde art arda 2 yıldızı duyuran sarı-lacivertlilere Atletico Madrid kulübenden Çağlar Söyüncü için resmi bir açıklama geldi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’ye puan kaybı sonrası yıkan haber! Çağlar Söyüncü’yü resmen açıkladılar...

Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonuna İsmail Kartal önderliğinde başlayan Fenerbahçe, son olarak evinde Samsunspor'a konuk oldu.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’ye puan kaybı sonrası yıkan haber! Çağlar Söyüncü’yü resmen açıkladılar...

Mücadeleye hızlı başlayan sarı-lacivertli ekip henüz maçın 12. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’ye puan kaybı sonrası yıkan haber! Çağlar Söyüncü’yü resmen açıkladılar...

Üst üste gelen fırsatları değerlendiremeyen Kanarya, 62. dakikada kalesinde golü gördü ve maç 1-1 sona erdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’ye puan kaybı sonrası yıkan haber! Çağlar Söyüncü’yü resmen açıkladılar...

İsmail Kartal ve öğrencileri bu skorla beraber toplam puanını 54'e yükseltti ve ezeli rakibi Galatasaray ile olan farkını daha fazla yükseltme şansını kaçırdı.

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