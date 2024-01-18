Giriş Tarihi: 18.01.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
09:44
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İsmail Kartal açıklamıştı! İşte yeni yerli golcü...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u 6-0 yenen sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal bir yerli forvet transfer edileceğini açıklamıştı. Umut Nayir'in Pendikspor'a transferi sonrası, yerine gelecek isim de belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin yeni yerli golcüsü ve tüm detaylar...