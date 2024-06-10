Giriş Tarihi: 10.06.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
22:36
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mourinho ilk transferini yaptı! Galatasaray'a büyük ters köşe...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho'yu takımın başına getirmişti. Kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Mourinho'dan büyük bir hamle geldi. Ünlü teknik adam ilk transferi için anlaşma sağlarken, Galatasaray'a büyük ters köşe yaptı. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...