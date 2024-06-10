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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mourinho ilk transferini yaptı! Galatasaray'a büyük ters köşe...
Giriş Tarihi: 10.06.2024 22:36 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 22:36

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mourinho ilk transferini yaptı! Galatasaray'a büyük ters köşe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho'yu takımın başına getirmişti. Kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Mourinho'dan büyük bir hamle geldi. Ünlü teknik adam ilk transferi için anlaşma sağlarken, Galatasaray'a büyük ters köşe yaptı. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mourinho ilk transferini yaptı! Galatasaray’a büyük ters köşe...

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mourinho ilk transferini yaptı! Galatasaray’a büyük ters köşe...

Gelecek sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho'yu takımın başına getirmişti.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mourinho ilk transferini yaptı! Galatasaray’a büyük ters köşe...

Kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Mourinho'dan büyük bir hamle geldi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mourinho ilk transferini yaptı! Galatasaray’a büyük ters köşe...

Ünlü teknik adam ilk transferi için anlaşma sağlarken, Galatasaray'a büyük ters köşe yaptı. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mourinho ilk transferini yaptı! Galatasaray’a büyük ters köşe...

MOURINHO TRANSFER AVINDA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli kulübe imza attıktan sonra İstanbul'da birkaç gün geçirdi ve ardından önce Londra'ya, sonra da Portekiz'e gitti.

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