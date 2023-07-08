Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Szalai sonrası o da gidiyor! İşte yeni takımı...
Giriş Tarihi: 08.07.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 11:53

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Szalai sonrası o da gidiyor! İşte yeni takımı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdrüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı lacivertiler, bir yandan takıma yeni isimleri kazandırmak isterken, bir yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sonrası Attila Szalai'nin Union Berlin'e transfer olacağı konuşulurken, bir bomba daha patladı. Takımda bir bir ayrılıklar yaşanırken, yıldız ismin yeni takımı da belli oldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Szalai sonrası o da gidiyor! İşte yeni takımı...

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdrüren Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Szalai sonrası o da gidiyor! İşte yeni takımı...

Sarı lacivertiler, bir yandan takıma yeni isimleri kazandırmak isterken, bir yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Szalai sonrası o da gidiyor! İşte yeni takımı...

Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sonrası Attila Szalai'nin Union Berlin'e transfer olacağı konuşulurken, bir bomba daha patladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Szalai sonrası o da gidiyor! İşte yeni takımı...

Takımda bir bir ayrılıklar yaşanırken, yıldız ismin yeni takımı da belli oldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Szalai sonrası o da gidiyor! İşte yeni takımı...

SZALAI'YE UNION BERLIN TALİP

Arda Güler'i 20 milyon euro bonservis karşılığında Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe'de Attila Szalai de takımdan ayrılabilir.

SON DAKİKA