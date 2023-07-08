Giriş Tarihi: 08.07.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 11:53

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Szalai sonrası o da gidiyor! İşte yeni takımı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdrüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı lacivertiler, bir yandan takıma yeni isimleri kazandırmak isterken, bir yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sonrası Attila Szalai'nin Union Berlin'e transfer olacağı konuşulurken, bir bomba daha patladı. Takımda bir bir ayrılıklar yaşanırken, yıldız ismin yeni takımı da belli oldu. İşte o isim ve tüm detaylar...