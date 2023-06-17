Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 20 milyonu reddetti, Fenerbahçe’ye geliyor! Transferde geri sayım başladı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonda tek hedef olarak şampiyonluğu belirleyen Fenerbahçe, yeni bir yapılanmaya gidecek. Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından teknik direktör olarak en önemli adayı Vincenzo Montella olan sarı-lacivertliler, İtalyan teknik adamla imza aşamasına gelmişti. Transfer için de ciddi adımlar atan sarı-lacivertlilerde Lincoln Henrique ile Galatasaraylı Leo Dubois'nın takas edileceği iddia edilmişti. Bu gelişmeler sonrasında Fenerbahçe, bir başka yıldızın transferi için geri sayıma geçti. Tecrübeli yıldız, 20 milyon Euro'luk teklifi reddedip Fenerbahçe'ye gelecek. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...