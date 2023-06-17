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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 20 milyonu reddetti, Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde geri sayım başladı...
Giriş Tarihi: 17.06.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 11:38

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 20 milyonu reddetti, Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde geri sayım başladı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonda tek hedef olarak şampiyonluğu belirleyen Fenerbahçe, yeni bir yapılanmaya gidecek. Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından teknik direktör olarak en önemli adayı Vincenzo Montella olan sarı-lacivertliler, İtalyan teknik adamla imza aşamasına gelmişti. Transfer için de ciddi adımlar atan sarı-lacivertlilerde Lincoln Henrique ile Galatasaraylı Leo Dubois'nın takas edileceği iddia edilmişti. Bu gelişmeler sonrasında Fenerbahçe, bir başka yıldızın transferi için geri sayıma geçti. Tecrübeli yıldız, 20 milyon Euro'luk teklifi reddedip Fenerbahçe'ye gelecek. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 20 milyonu reddetti, Fenerbahçe’ye geliyor! Transferde geri sayım başladı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonda tek hedef olarak şampiyonluğu belirleyen Fenerbahçe, yeni bir yapılanmaya gidecek. Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından teknik direktör olarak en önemli adayı Vincenzo Montella olan sarı-lacivertliler, İtalyan teknik adamla imza aşamasına gelmişti. Transfer için de ciddi adımlar atan sarı-lacivertlilerde Lincoln Henrique ile Galatasaraylı Leo Dubois'nın takas edileceği iddia edilmişti. Bu gelişmeler sonrasında Fenerbahçe, bir başka yıldızın transferi için geri sayıma geçti. Tecrübeli yıldız, 20 milyon Euro'luk teklifi reddedip Fenerbahçe'ye gelecek. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 20 milyonu reddetti, Fenerbahçe’ye geliyor! Transferde geri sayım başladı...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmasına karşın Ziraat Türkiye Kupası zaferi elde eden Fenerbahçe, yeni sezonda uzun zamandır hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 20 milyonu reddetti, Fenerbahçe’ye geliyor! Transferde geri sayım başladı...

Bu doğrultuda transfere yoğun bir mesai harcayan sarı-lacivertliler, bir yandan da Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası teknik direktör sorununu çözmek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 20 milyonu reddetti, Fenerbahçe’ye geliyor! Transferde geri sayım başladı...

MONTELLA İMZA AŞAMASINDA

Jesus sonrası en büyük hedef olarak Vincenzo Montella'yı belirleyen Fenerbahçe, İtalyan çalıştırıcıyla anlaşma noktasına gelmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 20 milyonu reddetti, Fenerbahçe’ye geliyor! Transferde geri sayım başladı...

Hatta yönetimin transfer rotası hakkında 48 yaşındaki çalıştırıcı ile bir görüşme yaptığı ve raporunu hazır etmesini istediği öğrenilmişti.

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