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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler gitmek istediği takımı seçti! Real Barça derken...
Giriş Tarihi: 02.05.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 10:54

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler gitmek istediği takımı seçti! Real Barça derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Bu sezon sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan genç yıldız oynamak istediği takımı açıkladı. İşte Arda Güler'in oynamak istediği takım ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler gitmek istediği takımı seçti! Real Barça derken...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Bu sezon sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan genç yıldız oynamak istediği takımı açıkladı. İşte Arda Güler'in oynamak istediği takım ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler gitmek istediği takımı seçti! Real Barça derken...

Fenerbahçe, ligde en son Sivasspor'u 3-1'lık skorla mağlup ederek puanını 67'e yükseltti ve lider Galatasaray ile puan farkını 3'e düşürdü.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler gitmek istediği takımı seçti! Real Barça derken...

Bu galibiyetle birlikte takımda moraller yerine gelirken; sarı-lacivertli ekip, sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek ve uzun süren hasreti de sona erdirmek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler gitmek istediği takımı seçti! Real Barça derken...

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Galatasaray'ın Karagümrük beraberliğinde Fenerbahçe de İstanbulspor'a puan kaybedince ayağına gelen fırsatı sarılacivertliler tepmiş, artık şampiyonluk umutları iyice azalmıştı. Bu kez derbi haftasında Fenerbahçe hata yapmayarak Galatasaray ile puan farkını 3'e indirmeyi başardı. Fenerbahçe yönetimi, teknik heyeti, oyuncu kadrosu bu yeni haftaya tam bir kenetlenme ile başladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler gitmek istediği takımı seçti! Real Barça derken...

İlk olarak kupada yarın Sivasspor karşısıda avantaj yakalamak isteyen sarı-lacivertliler, sonrasında Giresunspor deplasmanını kazasız bir şekilde geçmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jorge Jesus, oyuncularına öz güven aşılarken, şampiyonluğa inançlı olmaları konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Portekizli teknik adam, "Artık zafere daha çok inanın" sözleri ile takımını motive ediyor.

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