Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler gitmek istediği takımı seçti! Real Barça derken...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Bu sezon sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan genç yıldız oynamak istediği takımı açıkladı. İşte Arda Güler'in oynamak istediği takım ve tüm detaylar...