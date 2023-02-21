Giriş Tarihi: 21.02.2023 08:46
Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
08:46
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde rakip yok, teklif ortaya çıktı...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Şampiyonluk parolasıyla mücadele eden Fenerbahçe, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Forvet bölgesine transfer yapmayı planlayan ancak Joao Pedro'nun iyileşmesiyle bu planı askıya alan sarı-lacivertliler, farklı seçeneklere yöneldi ve dünyaca ünlü yıldız ismin transferini bitirme noktasına getirdi. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...