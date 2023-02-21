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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde rakip yok, teklif ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 21.02.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 08:46

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde rakip yok, teklif ortaya çıktı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Şampiyonluk parolasıyla mücadele eden Fenerbahçe, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Forvet bölgesine transfer yapmayı planlayan ancak Joao Pedro'nun iyileşmesiyle bu planı askıya alan sarı-lacivertliler, farklı seçeneklere yöneldi ve dünyaca ünlü yıldız ismin transferini bitirme noktasına getirdi. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Transferde rakip yok, teklif ortaya çıktı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Şampiyonluk parolasıyla mücadele eden Fenerbahçe, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Forvet bölgesine transfer yapmayı planlayan ancak Joao Pedro'nun iyileşmesiyle bu planı askıya alan sarı-lacivertliler, farklı seçeneklere yöneldi ve dünyaca ünlü yıldız ismin transferini bitirme noktasına getirdi. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Transferde rakip yok, teklif ortaya çıktı...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, transfer için de çalışmalarını devam ettiriyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Transferde rakip yok, teklif ortaya çıktı...

Devre arasında savunmaya Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde hamlelerini yapan sarı-lacivertliler, forvet için de yoğun mesai harcamıştı ancak çözüm, takım içinde bulunmuştu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Transferde rakip yok, teklif ortaya çıktı...

PEDRO MÜJDESİ

Sarı-lacivertlilere, Brezilya asıllı İtalyan forveti Joao Pedro'dan müjdeli haber geldi. 30 Kasım 2022'de Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında dizinden sakatlanan ve o zamandan bu yana sahalardan uzak kalan 30 yaşındaki futbolcu, sonunda iyileşti...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Transferde rakip yok, teklif ortaya çıktı...

15 DAKİKA OYNADI

Pedro, sarı-lacivertlilerin cumartesi günü tesislerde Karagümrük ile oynadığı ve 4-2 kazandığı hazırlık karşılaşmasında 15 dakika forma şansı buldu.

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