Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Şampiyonluk parolasıyla mücadele eden Fenerbahçe, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Forvet bölgesine transfer yapmayı planlayan ancak Joao Pedro'nun iyileşmesiyle bu planı askıya alan sarı-lacivertliler, farklı seçeneklere yöneldi ve dünyaca ünlü yıldız ismin transferini bitirme noktasına getirdi. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...