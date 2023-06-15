Giriş Tarihi: 15.06.2023 15:08 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 15:16

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'ye geliyor! Süper Lig'i karıştıracak transfer...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus ile başlayan sarı-lacivertli ekip şampiyonluğu ezeli Galatasaray'a kaptırdı. Lig şampiyonluğunu sarı-kırmızılı ekibe kaptıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak 9 senelik kupa hasretini dindirirken, ilk imzayı da Ryan Kent'e attırdı. Transfer için çalışmalarını hızlandıran Kanarya, bir dönem Galatasaray'da forma giymiş ve şampiyonluk yaşamış yıldız ismi kadrosuna katmak için vites arttırdı. İşte o isim ve transfere ait tüm detaylar...