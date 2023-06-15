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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'ye geliyor! Süper Lig'i karıştıracak transfer...
Giriş Tarihi: 15.06.2023 15:08 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 15:16

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'ye geliyor! Süper Lig'i karıştıracak transfer...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus ile başlayan sarı-lacivertli ekip şampiyonluğu ezeli Galatasaray'a kaptırdı. Lig şampiyonluğunu sarı-kırmızılı ekibe kaptıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak 9 senelik kupa hasretini dindirirken, ilk imzayı da Ryan Kent'e attırdı. Transfer için çalışmalarını hızlandıran Kanarya, bir dönem Galatasaray'da forma giymiş ve şampiyonluk yaşamış yıldız ismi kadrosuna katmak için vites arttırdı. İşte o isim ve transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Eski Galatasaraylı Fenerbahçe’ye geliyor! Süper Lig’i karıştıracak transfer...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus ile başlayan sarı-lacivertli ekip şampiyonluğu ezeli Galatasaray'a kaptırdı. Lig şampiyonluğunu sarı-kırmızılı ekibe kaptıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak 9 senelik kupa hasretini dindirirken, ilk imzayı da Ryan Kent'e attırdı. Transfer için çalışmalarını hızlandıran Kanarya, bir dönem Galatasaray'da forma giymiş ve şampiyonluk yaşamış yıldız ismi kadrosuna katmak için vites arttırdı. İşte o isim ve transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Eski Galatasaraylı Fenerbahçe’ye geliyor! Süper Lig’i karıştıracak transfer...

Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus ile başlayan Fenerbahçe, şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı ve kupa hasretini 9 seneye çıkarttı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Eski Galatasaraylı Fenerbahçe’ye geliyor! Süper Lig’i karıştıracak transfer...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde ise Başakşehir ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-0 galip geldi ve şampiyon olarak kupa hasretini sona erdirdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Eski Galatasaraylı Fenerbahçe’ye geliyor! Süper Lig’i karıştıracak transfer...

Kazanılan bu şampiyonluk ile birlikte 9 senelik kupa hasreti sona ererken, taraftar ve futbolcular bu anı doyasıya kutladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Eski Galatasaraylı Fenerbahçe’ye geliyor! Süper Lig’i karıştıracak transfer...

YENİ HOCA KİM OLACAK?

Sezona Portekizli teknik adam ile başlayan Fenerbahçe'de final sonrası ayrılığını açıklayan Jorge Jesus'un yerine gelecek adayın kim olacağı merak ediliyor.

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