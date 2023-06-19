Giriş Tarihi: 19.06.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 12:50

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'ye geliyor! Süper Lig'i karıştıracak transfer...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonluğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak ve şampiyonluğun favorisi haline gelmek isterken, bir yandan da yeni hocanın kim olacağı merak konusu haline geldi. Kanarya, bu doğrultuda bir dönem Galatasaray'ın formasını giymiş ismi gündemine aldı ve transfer için düğmeye bastı. İşte o isim ve transfer haberine ait tüm detaylar...