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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'ye geliyor! Süper Lig'i karıştıracak transfer...
Giriş Tarihi: 19.06.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 12:50

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'ye geliyor! Süper Lig'i karıştıracak transfer...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonluğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak ve şampiyonluğun favorisi haline gelmek isterken, bir yandan da yeni hocanın kim olacağı merak konusu haline geldi. Kanarya, bu doğrultuda bir dönem Galatasaray'ın formasını giymiş ismi gündemine aldı ve transfer için düğmeye bastı. İşte o isim ve transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Eski Galatasaraylı Fenerbahçe’ye geliyor! Süper Lig’i karıştıracak transfer...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonluğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak ve şampiyonluğun favorisi haline gelmek isterken, bir yandan da yeni hocanın kim olacağı merak konusu haline geldi. Kanarya, bu doğrultuda bir dönem Galatasaray'ın formasını giymiş ismi gündemine aldı ve transfer için düğmeye bastı. İşte o isim ve transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Eski Galatasaraylı Fenerbahçe’ye geliyor! Süper Lig’i karıştıracak transfer...

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Jorge Jesus önderliğinde ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamladı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Eski Galatasaraylı Fenerbahçe’ye geliyor! Süper Lig’i karıştıracak transfer...

Sarı-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası finalinde ise Başakşehir'i Michy Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0'lık skorla maplup ederek 9 yıl aradan sonra kupa kazanma başarısı gösterdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Eski Galatasaraylı Fenerbahçe’ye geliyor! Süper Lig’i karıştıracak transfer...

Kazanılan bu kupa sonrası oyuncular bu anı doyasıya bir şekilde kutlarken, karşılaşma sonunda Portekizli teknik adam Jorge Jesus takımdan ayrılığını açıklamıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Eski Galatasaraylı Fenerbahçe’ye geliyor! Süper Lig’i karıştıracak transfer...

YENİ HOCA KİM OLACAK?

Sarı-lacivertli ekipte Jorge Jesus'un takımdan ayrılığını açıklaması üzerine yeni hocanın kim olacağı merak konusu haline geldi.

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