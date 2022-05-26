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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Başına talih kuşu kondu
Giriş Tarihi: 26.05.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 13:44

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Başına talih kuşu kondu

Jorge Jesus ile görüşmelerde son aşamaya gelen Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri geliyor. Sarı-Lacivertliler yeni hocasını beklemeden ilk transferini yaptı. Ayrıca gönderilmeye çalışılan yıldız isme de ülkesinden talip çıktı. Son olarak Fenerbahçe'nin biri Portekizli biri Yunan olmak üzere iki oyuncu için Beşiktaş ve Trabzonspor ile yarıştığı iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Başına talih kuşu kondu

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yeni sezonda teknik direktörlük koltuğuna oturması için artık gün sayılıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Başına talih kuşu kondu

Portekizli hoca resmi olarak göreve başlamasa da Sarı-Lacivertli takım İsmail Kartal önderliğinde transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Başına talih kuşu kondu

Jorge Jesus ile görüşmelerde son aşamaya gelen Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri geliyor. Sarı-Lacivertliler yeni hocasını beklemeden ilk transferini yaptı. Ayrıca gönderilmeye çalışılan yıldız isme de ülkesinden talip çıktı. Son olarak Fenerbahçe'nin biri Portekizli biri Yunan olmak üzere iki oyuncu için Beşiktaş ve Trabzonspor ile yarıştığı iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Başına talih kuşu kondu

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ...

Brezilyalı gazeteci Renato Mauricio Prado, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör Jorge Jesus'un Flamengo'nun golcüsü "Gabigol" lakaplı Gabriel Barbosa'nın transferini bitirdiğini yazdı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Başına talih kuşu kondu

Prado, "Jesus 2019-20'de Flamengo'yu çalıştırdı ve Gabigol ile harika bir ilişkisi var. Portekizli teknik adam Brezilya tatilinde eski öğrencilerinden sadece Gabigol ile görüştü. Aslında oyuncunun Flamengo'dan ayrılmaya niyeti yoktu. Ancak söz konusu Jorge Jesus olunca işler değişti" ifadelerini kullandı.

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