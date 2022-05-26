Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Başına talih kuşu kondu

Jorge Jesus ile görüşmelerde son aşamaya gelen Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri geliyor. Sarı-Lacivertliler yeni hocasını beklemeden ilk transferini yaptı. Ayrıca gönderilmeye çalışılan yıldız isme de ülkesinden talip çıktı. Son olarak Fenerbahçe'nin biri Portekizli biri Yunan olmak üzere iki oyuncu için Beşiktaş ve Trabzonspor ile yarıştığı iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...