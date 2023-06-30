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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde çıldırdı! Kent ve Dzeko sonrası flaş hamle...
Giriş Tarihi: 30.06.2023 13:03 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 13:08

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde çıldırdı! Kent ve Dzeko sonrası flaş hamle...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Jorge Jesus yönetiminde 80 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kent ve Dzeko gibi iki önemli ismi kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, duyanları hayret ettirecek bir dünya yıldızını kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte o isim ve transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde çıldırdı! Kent ve Dzeko sonrası flaş hamle...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Jorge Jesus yönetiminde 80 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kent ve Dzeko gibi iki önemli ismi kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, duyanları hayret ettirecek bir dünya yıldızını kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte o isim ve transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde çıldırdı! Kent ve Dzeko sonrası flaş hamle...

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğu ile birlikte sona ererken, takımlar yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başladı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde çıldırdı! Kent ve Dzeko sonrası flaş hamle...

Bu doğrultuda ise kadrosuna Edin Dzeko ve Ryan Kent gibi iki önemli ismi katan sarı-lacivertli ekip, yeni sezon için hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirledi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde çıldırdı! Kent ve Dzeko sonrası flaş hamle...

İSMAİL KARTAL RESMEN AÇIKLANDI

Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından Jorge Jesus'un takımdan ayrılığını açıklaması üzerine yeni hocanın kim olacağı merak konusu haline gelmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde çıldırdı! Kent ve Dzeko sonrası flaş hamle...

Gündeme; Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Ersun Yanal gibi isimler gelse de, Fenerbahçe'de yeni teknik sorumlunun İsmail Kartal olduğu açıklandı.

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