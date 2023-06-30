Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde çıldırdı! Kent ve Dzeko sonrası flaş hamle...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Jorge Jesus yönetiminde 80 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kent ve Dzeko gibi iki önemli ismi kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, duyanları hayret ettirecek bir dünya yıldızını kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte o isim ve transfer haberine ait tüm detaylar...