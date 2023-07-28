Giriş Tarihi: 28.07.2023 10:13
Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
10:13
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transfere doymuyor! Dominguez olmazsa, dünya devinin yıldızı gelecek...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön elemesinde Zimbru'yu 5-0 yenerek sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin, transferde durmaya niyeti yok... Cengiz Ünder'de mutlu sona ulaşan ve milli oyuncu için resmi açıklama yapmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinden koştuğu Nicolas Dominguez için de oyuncu tarafıyla anlaşma sağlamıştı. Bologna'yı ikna etmek için her yolu deneyen Fenerbahçe, olumsuz sonuç alınması halinde alternatifi belirledi. Sarı-lacivertliler, bir başka dünya yıldızının da transferini bitirmek üzere. İşte tüm ayrıntılar...