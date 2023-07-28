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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transfere doymuyor! Dominguez olmazsa, dünya devinin yıldızı gelecek...
Giriş Tarihi: 28.07.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 10:13

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transfere doymuyor! Dominguez olmazsa, dünya devinin yıldızı gelecek...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön elemesinde Zimbru'yu 5-0 yenerek sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin, transferde durmaya niyeti yok... Cengiz Ünder'de mutlu sona ulaşan ve milli oyuncu için resmi açıklama yapmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinden koştuğu Nicolas Dominguez için de oyuncu tarafıyla anlaşma sağlamıştı. Bologna'yı ikna etmek için her yolu deneyen Fenerbahçe, olumsuz sonuç alınması halinde alternatifi belirledi. Sarı-lacivertliler, bir başka dünya yıldızının da transferini bitirmek üzere. İşte tüm ayrıntılar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transfere doymuyor! Dominguez olmazsa, dünya devinin yıldızı gelecek...

Transferde büyük adımlar atmasına karşın çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transfere doymuyor! Dominguez olmazsa, dünya devinin yıldızı gelecek...

Marsilya ile yaklaşık 2 haftadır görüşme halinde olan Fenerbahçe, Cengiz Ünder'e imza attırmak için ufak detayların sonuca bağlanmasını bekliyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transfere doymuyor! Dominguez olmazsa, dünya devinin yıldızı gelecek...

İlk 11 seviyesinde oynatacak yerli sorunu yaşayan sarı-lacivertliler, milli futbolcu ile bu probleme noktayı koyacak.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transfere doymuyor! Dominguez olmazsa, dünya devinin yıldızı gelecek...

MARSİLYA İKNA EDİLDİ

Yönetim, kapıyı 16 milyon Euro'dan açan Marsilya'yı 9 milyon bonservis, 1 milyon Euro da başarı bonusuna ikna etti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transfere doymuyor! Dominguez olmazsa, dünya devinin yıldızı gelecek...

26 yaşındaki futbolcu, 4 yıllık sözleşme ve başarı primleriyle senelik 2.7 milyon Euro'ya (80 milyon TL) 'Evet' dedi. İsmail Kartal, bizzat arayıp konuştuğu Cengiz Ünder'e oynama garantisi de verdi.

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