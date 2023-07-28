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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de 1 ayrılık, 1 transfer! Sürpriz isim İstanbul'a geldi...
Giriş Tarihi: 28.07.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 14:15

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de 1 ayrılık, 1 transfer! Sürpriz isim İstanbul'a geldi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de ilk maçından farklı galibiyetle ayrılmıştı. Transfer için de yoğun mesai harcayan sarı-lacivertliler, milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferini bitirme aşamasına gelmişti. Bu transfer hamlesinin ardından Fenerbahçe'de hem ayrılık hem de sürpriz bir transfer gerçekleşecek. İsmail Kartal'ın kararı ile yıldız isimle yolların ayrılacağı belirtilirken, genç yıldız da transfer için İstanbul'a getirildi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de 1 ayrılık, 1 transfer! Sürpriz isim İstanbul’a geldi...

Transferde bu sezon taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık ve sürpriz bir transfer gerçekleşecek. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de 1 ayrılık, 1 transfer! Sürpriz isim İstanbul’a geldi...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0 yenerek sezonun ilk resmi maçında galibiyete uzanan Fenerbahçe, taraftarlarını mutlu etmeyi başardı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de 1 ayrılık, 1 transfer! Sürpriz isim İstanbul’a geldi...

Transferde de çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder transferinde mutlu son için gün saymaya başlamıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de 1 ayrılık, 1 transfer! Sürpriz isim İstanbul’a geldi...

CENGİZ İÇİN DZEKO DEVREYE GİRDİ

Yönetim, ilk olarak Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmayan Milli yıldızı ikna etmek için çalışmalara başlamıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de 1 ayrılık, 1 transfer! Sürpriz isim İstanbul’a geldi...

Roma'dan takım arkadaşı Edin Dzeko da Cengiz'i arayarak ikna sürecinde destek vermiş, ardından 26 yaşındaki hücum oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme için el sıkışılmıştı.

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