Giriş Tarihi: 28.07.2023 14:15
Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
14:15
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de 1 ayrılık, 1 transfer! Sürpriz isim İstanbul'a geldi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de ilk maçından farklı galibiyetle ayrılmıştı. Transfer için de yoğun mesai harcayan sarı-lacivertliler, milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferini bitirme aşamasına gelmişti. Bu transfer hamlesinin ardından Fenerbahçe'de hem ayrılık hem de sürpriz bir transfer gerçekleşecek. İsmail Kartal'ın kararı ile yıldız isimle yolların ayrılacağı belirtilirken, genç yıldız da transfer için İstanbul'a getirildi. İşte tüm ayrıntılar...