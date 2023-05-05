Giriş Tarihi: 05.05.2023 17:41 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 17:41

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz kaleci hamlesi! Altay'ın yerine o isim geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de liderliğe oynayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek ve uzun süren kupa hasretini sonlandırmak isterken, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalara başladı. Kanarya'da gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi haline gelen kaleci Altay Bayındır'ın yerine sürpriz bir kaleci hamlesi geldi. Fenerbahçe, yıldız kaleciyi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. İşte Altay Bayındır'ın yerine gelecek o isim...