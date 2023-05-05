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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz kaleci hamlesi! Altay'ın yerine o isim geliyor...
Giriş Tarihi: 05.05.2023 17:41 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 17:41

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz kaleci hamlesi! Altay'ın yerine o isim geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de liderliğe oynayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek ve uzun süren kupa hasretini sonlandırmak isterken, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalara başladı. Kanarya'da gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi haline gelen kaleci Altay Bayındır'ın yerine sürpriz bir kaleci hamlesi geldi. Fenerbahçe, yıldız kaleciyi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. İşte Altay Bayındır'ın yerine gelecek o isim...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz kaleci hamlesi! Altay’ın yerine o isim geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de liderliğe oynayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek ve uzun süren kupa hasretini sonlandırmak isterken, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalara başladı. Kanarya'da gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi haline gelen kaleci Altay Bayındır'ın yerine sürpriz bir kaleci hamlesi geldi. Fenerbahçe, yıldız kaleciyi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. İşte Altay Bayındır'ın yerine gelecek o isim...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz kaleci hamlesi! Altay’ın yerine o isim geliyor...

Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal önderliğinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile başladı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz kaleci hamlesi! Altay’ın yerine o isim geliyor...

Portekizli çalıştırıcı ile lige damga vuracak şekilde hızlı bir başlangıç yapan Kanarya, daha sonra Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen aranın ardından düşüş yaşadı ve liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz kaleci hamlesi! Altay’ın yerine o isim geliyor...

Jorge Jesus önderliğinde Avrupa Ligi'ne de damga vuran sarı-lacivertli ekip, Rennes, Dinamo Kiev ve Aek'in bulunduğu gruptan da lider olarak çıkmayı başardı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz kaleci hamlesi! Altay’ın yerine o isim geliyor...

Son 16 turunda ise Sevilla ile karşılaşan Kanarya, İspanyol temsilcisine elenerek turnuvaya veda etti. Avrupa macerası sona eren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğuna odaklandı.

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