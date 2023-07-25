Giriş Tarihi: 25.07.2023 09:36
Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
09:54
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den transferde 4 yıldız hamlesi birden! Hem Galatasaray'a hem Beşiktaş'a çalım...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon başından bu yana birçok önemli ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de taraftarlar, uzun süre peşinden koştuğu Wilfried Zaha'nın Galatasaray'a transfer olmasıyla hayal kırıklığı yaşamışlardı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürürken, transferde taraftarlarını yeniden mutlu edecek hamleler yapmayı planlıyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemindeki 4 yıldızla sözleşme imzalamak için girişimlere başladı. İşte tüm ayrıntılar...