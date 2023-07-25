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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den transferde 4 yıldız hamlesi birden! Hem Galatasaray'a hem Beşiktaş'a çalım...
Giriş Tarihi: 25.07.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 09:54

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den transferde 4 yıldız hamlesi birden! Hem Galatasaray'a hem Beşiktaş'a çalım...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon başından bu yana birçok önemli ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de taraftarlar, uzun süre peşinden koştuğu Wilfried Zaha'nın Galatasaray'a transfer olmasıyla hayal kırıklığı yaşamışlardı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürürken, transferde taraftarlarını yeniden mutlu edecek hamleler yapmayı planlıyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemindeki 4 yıldızla sözleşme imzalamak için girişimlere başladı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den transferde 4 yıldız hamlesi birden! Hem Galatasaray’a hem Beşiktaş’a çalım...

Transferde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, hem Galatasaray'a hem de Beşiktaş'a çalım atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den transferde 4 yıldız hamlesi birden! Hem Galatasaray’a hem Beşiktaş’a çalım...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken, transfer için de yoğun mesai harcıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den transferde 4 yıldız hamlesi birden! Hem Galatasaray’a hem Beşiktaş’a çalım...

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Sebastian Szymanski gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, uzun süre peşinden koştuğu Wilfried Zaha'yı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den transferde 4 yıldız hamlesi birden! Hem Galatasaray’a hem Beşiktaş’a çalım...

Galatasaray'ın transfer çalımını taraftarlarına unutturmak isteyen sarı-lacivertliler çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, yine ezeli rakiplerinin gündeminde olan 4 yıldız için girişimlere başladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den transferde 4 yıldız hamlesi birden! Hem Galatasaray’a hem Beşiktaş’a çalım...

İşte Fenerbahçe'nin transfer girişimleri ve tüm ayrıntılar...

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