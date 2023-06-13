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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan dev çalım! Fenerbahçe istedi, Başakşehir'e gidiyor
Giriş Tarihi: 13.06.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 15:43

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan dev çalım! Fenerbahçe istedi, Başakşehir'e gidiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşamayan ancak Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarlarını bir nebze de olsa mutlu eden Fenerbahçe, transferde adeta gaza bastı. Ryan Kent'i kadrosuna katarak ilk hamlesini yapan sarı-lacivertlilerde Enner Valencia ile yollar ayrılmış ve Ekvadorlu golcü, Brezilya ekibi Internacional'e gitmişti. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi. Sarı-lacivertlilerin transferi için mesai harcadığı yıldız isim, Medipol Başakşehir'e gidiyor. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Emre Belözoğlu’ndan dev çalım! Fenerbahçe istedi, Başakşehir’e gidiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşamayan ancak Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarlarını bir nebze de olsa mutlu eden Fenerbahçe, transferde adeta gaza bastı. Ryan Kent'i kadrosuna katarak ilk hamlesini yapan sarı-lacivertlilerde Enner Valencia ile yollar ayrılmış ve Ekvadorlu golcü, Brezilya ekibi Internacional'e gitmişti. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi. Sarı-lacivertlilerin transferi için mesai harcadığı yıldız isim, Medipol Başakşehir'e gidiyor. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Emre Belözoğlu’ndan dev çalım! Fenerbahçe istedi, Başakşehir’e gidiyor

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile tamamlayan Fenerbahçe, transfer için çalışmalara başlamıştı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Emre Belözoğlu’ndan dev çalım! Fenerbahçe istedi, Başakşehir’e gidiyor

İlk anlaşmayı Ryan Kent'le yapan ve İngiliz yıldızla 4 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, birçok yıldız isimle görüşmelerini devam ettiriyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Emre Belözoğlu’ndan dev çalım! Fenerbahçe istedi, Başakşehir’e gidiyor

VALENCIA BREZİLYA'YA GİTTİ

Sarı-lacivertliler, bu sezon tüm kulvarlarda 33 gol atıp 7 de asist yapan Enner Valencia ile yeni sözleşme imzalamamış ve Ekvadorlu golcü Internacional'e transfer olmuştu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Emre Belözoğlu’ndan dev çalım! Fenerbahçe istedi, Başakşehir’e gidiyor

Brezilya ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayan Valencia'nın 13 numaralı formayı giyeceği açıklanmıştı.

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