Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşamayan ancak Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarlarını bir nebze de olsa mutlu eden Fenerbahçe, transferde adeta gaza bastı. Ryan Kent'i kadrosuna katarak ilk hamlesini yapan sarı-lacivertlilerde Enner Valencia ile yollar ayrılmış ve Ekvadorlu golcü, Brezilya ekibi Internacional'e gitmişti. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi. Sarı-lacivertlilerin transferi için mesai harcadığı yıldız isim, Medipol Başakşehir'e gidiyor. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...