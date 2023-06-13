Giriş Tarihi: 13.06.2023 15:43
Güncelleme Tarihi: 13.06.2023
15:43
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan dev çalım! Fenerbahçe istedi, Başakşehir'e gidiyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşamayan ancak Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarlarını bir nebze de olsa mutlu eden Fenerbahçe, transferde adeta gaza bastı. Ryan Kent'i kadrosuna katarak ilk hamlesini yapan sarı-lacivertlilerde Enner Valencia ile yollar ayrılmış ve Ekvadorlu golcü, Brezilya ekibi Internacional'e gitmişti. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi. Sarı-lacivertlilerin transferi için mesai harcadığı yıldız isim, Medipol Başakşehir'e gidiyor. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...