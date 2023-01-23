Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Galatasaray'ın kazandığı haftada zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Bir yandan da transfer için çalışmalarını yürüten sarı-lacivertlilerde gündemin en önemli isimlerinden olan Arda Güler'le ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Teknik direktör Jorge Jesus'un sarf ettiği sözlerin ardından gerçek ortayaç çıkarken, 2 dünya devi daha Arda Güler'in peşine düştü. İşte tüm detaylar...