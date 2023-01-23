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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jesus'un sözleri sonrası gerçek ortaya çıktı! Dünya devi 2 ezeli rakip Arda Güler'in peşinde, sezon sonunda...
Giriş Tarihi: 23.01.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 08:58

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jesus'un sözleri sonrası gerçek ortaya çıktı! Dünya devi 2 ezeli rakip Arda Güler'in peşinde, sezon sonunda...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Galatasaray'ın kazandığı haftada zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Bir yandan da transfer için çalışmalarını yürüten sarı-lacivertlilerde gündemin en önemli isimlerinden olan Arda Güler'le ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Teknik direktör Jorge Jesus'un sarf ettiği sözlerin ardından gerçek ortayaç çıkarken, 2 dünya devi daha Arda Güler'in peşine düştü. İşte tüm detaylar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jesus’un sözleri sonrası gerçek ortaya çıktı! Dünya devi 2 ezeli rakip Arda Güler’in peşinde, sezon sonunda...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Galatasaray'ın kazandığı haftada zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Bir yandan da transfer için çalışmalarını yürüten sarı-lacivertlilerde gündemin en önemli isimlerinden olan Arda Güler'le ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Teknik direktör Jorge Jesus'un sarf ettiği sözlerin ardından gerçek ortayaç çıkarken, 2 dünya devi daha Arda Güler'in peşine düştü. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jesus’un sözleri sonrası gerçek ortaya çıktı! Dünya devi 2 ezeli rakip Arda Güler’in peşinde, sezon sonunda...

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, lider G.Saray'ın galibiyetle kapattığı haftada Ümraniyespor'a karşı kayıp yaşamak istemediğini futbolcularıyla yaptığı son toplantıda açık bir şekilde anlattı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jesus’un sözleri sonrası gerçek ortaya çıktı! Dünya devi 2 ezeli rakip Arda Güler’in peşinde, sezon sonunda...

Portekizli hoca, kupada dinlendirdiği oyuncularından ligde üst düzey bir performans bekliyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jesus’un sözleri sonrası gerçek ortaya çıktı! Dünya devi 2 ezeli rakip Arda Güler’in peşinde, sezon sonunda...

Altay, kaleyi İrfan Can'dan devralacak. Ferdi, Arao, Rossi, Batshuayi ve derbide gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan İrfan Can 11'e dönecek.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jesus’un sözleri sonrası gerçek ortaya çıktı! Dünya devi 2 ezeli rakip Arda Güler’in peşinde, sezon sonunda...

ARDA GÜLER İDDİALARI BİTMİYOR

Ligde kritik bir maça çıkacak olan sarı-lacivertlilerde geleceği belirsizliğini koruyan Arda Güler için iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

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