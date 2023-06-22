Giriş Tarihi: 22.06.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 11:04

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Miha Zajc'ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş derken, herkes ters köşe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun sona ermesiyle birlikte yeni sezon çalışmaları şimdiden başladı. Bu doğrultuda kadrosuna ilk olarak Ryan Kent'i katan ve İrfan Can Eğribayat'ın da satın alma opsiyonunu aldığı duyuran Kanarya, son olarak Edin Dzeko transferini açıklamıştı. Fenerbahçe'de bir yandan da iç transfer çalışmaları sürerken takımın yıldız ismi olan Miha Zajc'a daha önce Beşiktaş talip olsa da, yıldız ismin yeni adresi belli oldu. İşte o takım ve transfer haberine ait tüm detaylar...