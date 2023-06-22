Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Miha Zajc'ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş derken, herkes ters köşe...
Giriş Tarihi: 22.06.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 11:04

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Miha Zajc'ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş derken, herkes ters köşe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun sona ermesiyle birlikte yeni sezon çalışmaları şimdiden başladı. Bu doğrultuda kadrosuna ilk olarak Ryan Kent'i katan ve İrfan Can Eğribayat'ın da satın alma opsiyonunu aldığı duyuran Kanarya, son olarak Edin Dzeko transferini açıklamıştı. Fenerbahçe'de bir yandan da iç transfer çalışmaları sürerken takımın yıldız ismi olan Miha Zajc'a daha önce Beşiktaş talip olsa da, yıldız ismin yeni adresi belli oldu. İşte o takım ve transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Miha Zajc’ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş derken, herkes ters köşe...

Daha önce Serie A'da Empoli ve Genoa formaları giyen Sloven oyuncuyu Atalanta istiyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Miha Zajc’ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş derken, herkes ters köşe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun sona ermesiyle birlikte yeni sezon çalışmaları şimdiden başladı. Bu doğrultuda kadrosuna ilk olarak Ryan Kent'i katan ve İrfan Can Eğribayat'ın da satın alma opsiyonunu aldığı duyuran Kanarya, son olarak Edin Dzeko transferini açıklamıştı. Fenerbahçe'de bir yandan da iç transfer çalışmaları sürerken takımın yıldız ismi olan Miha Zajc'a daha önce Beşiktaş talip olsa da, yıldız ismin yeni adresi belli oldu. İşte o takım ve transfer haberine ait tüm detaylar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Miha Zajc’ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş derken, herkes ters köşe...

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Jorge Jesus önderliğinde 80 puanla 2. sırada tamamladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Miha Zajc’ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş derken, herkes ters köşe...

Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası finalinde konuk ettiği Başakşehir'i Michy Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0'lık skorla devirdi ve 9 yıl aradan sonra kupa kazanma başarısı gösterdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Miha Zajc’ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş derken, herkes ters köşe...

Alınan bu kupa ile birlikte 9 yıllık kupa hasreti sona ererken, oyuncular ise bu anı doyasıya bir şekilde kutladı.

SON DAKİKA