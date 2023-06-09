Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Valencia gidiyor, efsane golcü geliyor! Fenerbahçe yıllar sonra ona kavuşuyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmesine karşın ligde hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, gelecek sezona çok daha güçlü bir kadroyla girmeye hazırlanıyor. Galatasaray'ın da istediği Leandro Paredes'le görüşmeyi planlayan Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Enner Valencia ile yola devam etmeme kararı almış ve Ekvadorlu golcü Internacional'le anlaşmıştı. Bu ayrılığın ardından Fenerbahçe, aradığı golcüyü buldu. Sarı-lacivertliler, yıllarca istediği efsane golcünün transferini bu kez bitiriyor. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...