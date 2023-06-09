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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Valencia gidiyor, efsane golcü geliyor! Fenerbahçe yıllar sonra ona kavuşuyor...
Giriş Tarihi: 09.06.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 07:20

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Valencia gidiyor, efsane golcü geliyor! Fenerbahçe yıllar sonra ona kavuşuyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmesine karşın ligde hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, gelecek sezona çok daha güçlü bir kadroyla girmeye hazırlanıyor. Galatasaray'ın da istediği Leandro Paredes'le görüşmeyi planlayan Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Enner Valencia ile yola devam etmeme kararı almış ve Ekvadorlu golcü Internacional'le anlaşmıştı. Bu ayrılığın ardından Fenerbahçe, aradığı golcüyü buldu. Sarı-lacivertliler, yıllarca istediği efsane golcünün transferini bu kez bitiriyor. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Valencia gidiyor, efsane golcü geliyor! Fenerbahçe yıllar sonra ona kavuşuyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmesine karşın ligde hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, gelecek sezona çok daha güçlü bir kadroyla girmeye hazırlanıyor. Galatasaray'ın da istediği Leandro Paredes'le görüşmeyi planlayan Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Enner Valencia ile yola devam etmeme kararı almış ve Ekvadorlu golcü Internacional'le anlaşmıştı. Bu ayrılığın ardından Fenerbahçe, aradığı golcüyü buldu. Sarı-lacivertliler, yıllarca istediği efsane golcünün transferini bu kez bitiriyor. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Valencia gidiyor, efsane golcü geliyor! Fenerbahçe yıllar sonra ona kavuşuyor...

Yeni sezona iddialı girmek isteyen ve transfer çalışmalarında vites artıran Fenerbahçe, birçok yıldız isimle görüşmelerine devam ediyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Valencia gidiyor, efsane golcü geliyor! Fenerbahçe yıllar sonra ona kavuşuyor...

PAREDES'İN MENAJERİYLE GÖRÜŞECEKLER

Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Leandro Paredes'in menajeriyle kısa süre içerisinde temasa geçmeyi planlıyordu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Valencia gidiyor, efsane golcü geliyor! Fenerbahçe yıllar sonra ona kavuşuyor...

Fransız basınına yansıyan haberlere göre; Arjantinli oyuncuyu sadece iki ezeli rakip istemiyor, İspanyol devi Atletico Madrid de 28 yaşındaki orta saha için nabız yokladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Valencia gidiyor, efsane golcü geliyor! Fenerbahçe yıllar sonra ona kavuşuyor...

VALENCIA GİDİYOR

Bu sezonu gol kralı olarak tamamlayan Enner Valencia, kariyerinin en büyük zirvesini yaşamış oldu.

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