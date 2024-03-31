SON DAKİKA: Fenerbahçe'de ligden çekilir mi? Usta isimlerden flaş sözler: "Sistemi yıkmak için..."

Fenerbahçe'de gözler olağanüstü genel kurula çevrildi. 2 Nisan günü gerçekleşecek olan toplantı sonunda hangi kararların alınacağı merak ediliyor. SABAH Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken, Fenerbahçe'nin ligden çekilme konusuna ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu.

Soru: Ali Koç'un, takımı ligden çekme isteği veto yerse kalan 8 haftada yarış nasıl geçer? F.Bahçe'nin Soru: motivasyonu daha da artar mı, yoksa avantaj Galatasaray'da mı olur? Yorumunuz nedir?