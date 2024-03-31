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Haberler Galeri SON DAKİKA: Fenerbahçe'de ligden çekilir mi? Usta isimlerden flaş sözler: "Sistemi yıkmak için..."
Giriş Tarihi: 31.03.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 11:07

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de ligden çekilir mi? Usta isimlerden flaş sözler: "Sistemi yıkmak için..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de 31. hafta önümüzdeki hafta içi başlıyor... Zirve yarışı tam gaz devam ederken, gözler Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kuruluna çevrildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ligden çekilme konusunu gündeme getirmesi büyük yankı uyandırdı. SABAH Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Levent Tüzemen, Ali Gültiken ve Gürcan Bilgiç, ligden çekilme konusuyla ilgili dikkat çeken çarpıcı yorumlarda bulundu.

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA: Fenerbahçe’de ligden çekilir mi? Usta isimlerden flaş sözler: Sistemi yıkmak için...

Süper Lig'de heyecan, önümüzdeki hafta içi kaldığı yerden devam edecek. Zirve yarışında Galatasaray 2 puan farkla avantajlı bir durumda bulunurken, Fenerbahçe ise lige ve diğer yandan Konferans Ligi'ne odaklanmış durumda.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’de ligden çekilir mi? Usta isimlerden flaş sözler: Sistemi yıkmak için...

Fenerbahçe'de gözler olağanüstü genel kurula çevrildi. 2 Nisan günü gerçekleşecek olan toplantı sonunda hangi kararların alınacağı merak ediliyor. SABAH Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken, Fenerbahçe'nin ligden çekilme konusuna ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu.

Soru: Ali Koç'un, takımı ligden çekme isteği veto yerse kalan 8 haftada yarış nasıl geçer? F.Bahçe'nin Soru: motivasyonu daha da artar mı, yoksa avantaj Galatasaray'da mı olur? Yorumunuz nedir?

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SON DAKİKA: Fenerbahçe’de ligden çekilir mi? Usta isimlerden flaş sözler: Sistemi yıkmak için...

LEVENT TÜZEMEN: ÇEKİLMEYİ F.BAHÇELİLER İSTEMİYOR

F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticileri ile İsmail Kartal ve öğrencileri ayrı telden çalıyor. Sahada görev yapanlar oynamak istiyor. Başkan ve ekibi ise ligden takımı çekmeye çalışıyor. Bence Ali Koç, çekilme kozunu kullanarak seçim öncesi genel kuruldan güvenoyu istiyor. Ben Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini asla düşünmüyorum. Ayrıca üyeler çekilme konusunda ret oyu verirlerse şaşırmam.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’de ligden çekilir mi? Usta isimlerden flaş sözler: Sistemi yıkmak için...

"G.SARAY ÇEKİLİP, ÇEKİLMEME KONUSUNDAN ETKİLENMEZ"

117 yıllık bir kulübün şampiyonluk yarışı içinde olduğu bir dönemde çekilmesini hiçbir Fenerbahçeli istemez. Eğer F.Bahçe lige devam ederse yarışın içinde olur. Sarı-lacivertlilerin çekilip çekilmemesi Galatasaray'ı hiç etkilemez. Çünkü başkan, yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar krizle uğraşmıyorlar. Tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumdalar.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’de ligden çekilir mi? Usta isimlerden flaş sözler: Sistemi yıkmak için...

Kafa olarak Okan Buruk ve öğrencileri çok rahat. Fenerbahçeli futbolcular başkanın çekilme talebi yüzünden zihinsel olarak çok ciddi bir baskı altındalar. Yarışa devam etseler bile bu baskıyı fazlasıyla hissedeceklerdir. Yarışa iki cepheden bakarsak Florya'da huzur var, Kadıköy'de huzursuzluk var.

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