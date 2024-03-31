Giriş Tarihi: 31.03.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
11:07
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de ligden çekilir mi? Usta isimlerden flaş sözler: "Sistemi yıkmak için..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de 31. hafta önümüzdeki hafta içi başlıyor... Zirve yarışı tam gaz devam ederken, gözler Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kuruluna çevrildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ligden çekilme konusunu gündeme getirmesi büyük yankı uyandırdı. SABAH Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Levent Tüzemen, Ali Gültiken ve Gürcan Bilgiç, ligden çekilme konusuyla ilgili dikkat çeken çarpıcı yorumlarda bulundu.