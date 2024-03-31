Giriş Tarihi: 31.03.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
11:58
SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolcular kararını verdi! ‘Ligden çekilme’ için yönetime net mesaj
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de milli ara öncesi oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi, istenmeyen olaylar yaşanmasıyla sona ermişti. Çıkan olayların ardından Fenerbahçe yönetimi, ligden çekilme kararını olağanüstü genel kurul toplantısında masaya yatıracak. Bunun üzerine Fenerbahçeli futbolcular, yönetimin bu kararına ilişkin fikirlerini belirterek İsmail Kartal'a iletti. Antrenmandan önce aralarında toplantı yapan sarı-lacivertli oyuncular, tek tek düşüncelerini dile getirdi. İşte son dakika haberinin detayları…