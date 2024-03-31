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Haberler Galeri SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolcular kararını verdi! ‘Ligden çekilme’ için yönetime net mesaj
Giriş Tarihi: 31.03.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 11:58

SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolcular kararını verdi! ‘Ligden çekilme’ için yönetime net mesaj

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de milli ara öncesi oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi, istenmeyen olaylar yaşanmasıyla sona ermişti. Çıkan olayların ardından Fenerbahçe yönetimi, ligden çekilme kararını olağanüstü genel kurul toplantısında masaya yatıracak. Bunun üzerine Fenerbahçeli futbolcular, yönetimin bu kararına ilişkin fikirlerini belirterek İsmail Kartal'a iletti. Antrenmandan önce aralarında toplantı yapan sarı-lacivertli oyuncular, tek tek düşüncelerini dile getirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolcular kararını verdi! ‘Ligden çekilme’ için yönetime net mesaj

Son dakika haberleri… Trabzonspor maçındaki taraftar olayları sonrası Fenerbahçe, ligden çekilme de dahil olmak üzere birçok konuyu 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurul toplantısında masaya yatıracak.

SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolcular kararını verdi! ‘Ligden çekilme’ için yönetime net mesaj

Kulübün eski yöneticileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunan Başkan Ali Koç, önceki gün yüksek divan kurulu toplantısında konuşarak durumun ciddiyetine dikkat çekmiş ve oyuncularla da görüşeceğini söylemişti.

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SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolcular kararını verdi! ‘Ligden çekilme’ için yönetime net mesaj

Dün Samandıra'da beklenen zirve gerçekleşmedi. Koç'un kulüpteki işleri nedeniyle tarihi toplantıyı bugüne ertelediği ama takımın durumunu aralarında masaya yatırdığı öğrenildi.

SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolcular kararını verdi! ‘Ligden çekilme’ için yönetime net mesaj

KARAR OY BİRLİĞİYLE

Yaşanan olayları uzun uzun tartışan futbolcuların, ligden çekilmeye sıcak bakmadığı ve mücadeleye devam etmek istedikleri kaydedildi.

SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolcular kararını verdi! ‘Ligden çekilme’ için yönetime net mesaj

Teknik heyetin de katıldığı görüşmede herkesin tek tek düşüncelerini dile getirerek şampiyonluk mücadelesinde çok kritik bir dönemde olduklarını vurguladıkları ve bu noktada yarışı bırakmak istemedikleri ifade edildi.

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