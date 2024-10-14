Giriş Tarihi: 14.10.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024
13:26
SON DAKİKA: Fenerbahçeli Osayi Samuel Libya'da mahsur kaldı! Osimhen'den sert tepki...
Nijerya Milli Takımı kadrosunda yer alan Fenerbahçe'nin başarılı oyuncularından Birght Osayi-Samuel takım arkadaşlarıyla birlikte Libya'da mahsur kaldı. Nijerya Milli Takımı, oynayacakları maç için Libya'ya seyahat ederken, havaalanında 15 saat boyunca bekletildiklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdu. Yaşanan duruma Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Osimhen de tepki gösterdi. İşte detaylar.