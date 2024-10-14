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Haberler Galeri SON DAKİKA: Fenerbahçeli Osayi Samuel Libya'da mahsur kaldı! Osimhen'den sert tepki...
Giriş Tarihi: 14.10.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 13:26

SON DAKİKA: Fenerbahçeli Osayi Samuel Libya'da mahsur kaldı! Osimhen'den sert tepki...

Nijerya Milli Takımı kadrosunda yer alan Fenerbahçe'nin başarılı oyuncularından Birght Osayi-Samuel takım arkadaşlarıyla birlikte Libya'da mahsur kaldı. Nijerya Milli Takımı, oynayacakları maç için Libya'ya seyahat ederken, havaalanında 15 saat boyunca bekletildiklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdu. Yaşanan duruma Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Osimhen de tepki gösterdi. İşte detaylar.

SON DAKİKA: Fenerbahçeli Osayi Samuel Libya’da mahsur kaldı! Osimhen’den sert tepki...

Son dakika... Fenerbahçe'nin sevilen yıldız oyuncusu Osayi Samuel, takım arkadaşlarıyla birlikte Libya havaalanında mahsur kaldığını duyurdu. Nijerya Milli Takımı ile birlikte Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında Libya'ya giderken 15 saat boyunca havalimanında bekletildiklerini söyleyen yıldız futbolcu hiçbir sağlık ve güvenlik garantilerinin de olmadığını vurguladı.

SON DAKİKA: Fenerbahçeli Osayi Samuel Libya’da mahsur kaldı! Osimhen’den sert tepki...

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden Nijerya Milli Takımı 11 Ekim'de sahsında Libya ile karşı karşıya geldi.

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SON DAKİKA: Fenerbahçeli Osayi Samuel Libya’da mahsur kaldı! Osimhen’den sert tepki...

Bright Osayi-Samuel'in yedekler arasında yer aldığı mücadeleyi ev sahibi ekip 86. dakikada Fisayo Dele-Bashiru'nun attığı golle 1-0 kazanmayı başardı.

SON DAKİKA: Fenerbahçeli Osayi Samuel Libya’da mahsur kaldı! Osimhen’den sert tepki...

Grupta liderliğini sürdüren Nijerya, yarın bu kez de deplasmanda karşı karşıya gelmek üzere Libya'ya hareket etti.

SON DAKİKA: Fenerbahçeli Osayi Samuel Libya’da mahsur kaldı! Osimhen’den sert tepki...

Oyuncular Libya'ya vardıktan sonra saatlerce havalimanında bekletildiler. Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı da sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

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