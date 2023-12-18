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Haberler Galeri SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 18.12.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 11:53

SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe; Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın bulunduğu grubu lider bitirerek adını son 16 turuna yazdırmıştı. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kurayla birlikte Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi bugün saat kaçta, hangi kanalda gerçekleşecek? İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakipleri...

SON DAKİKA: Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe; Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın bulunduğu grubu lider bitirerek adını son 16 turuna yazdırmıştı. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kurayla birlikte Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi bugün saat kaçta, hangi kanalda gerçekleşecek? İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakipleri...

SON DAKİKA: Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi kura çekimi sonrası belli oluyor.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı-Lacivertliler, son maçında konuk ettiği Spartak Trnava'yı 4-0 yenerek grubu lider tamamlamış ve adını son 16 turuna yazdırmıştı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sisteme göre direkt olarak son 16 turuna kalan Fenerbahçe, böylelikle son 32 tur yani play-off turunu direkt olarak geçecek.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off kura çekimi saat 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

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