Giriş Tarihi: 18.12.2023 11:51
Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
11:53
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe; Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın bulunduğu grubu lider bitirerek adını son 16 turuna yazdırmıştı. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kurayla birlikte Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi bugün saat kaçta, hangi kanalda gerçekleşecek? İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakipleri...