Giriş Tarihi: 05.01.2022 16:47Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 16:47
Son dakika... Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! Bilic ve Löw derken...
Son dakika... Süper Lig'de ilk yarıyı Trabzonspor'un 14 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra henüz yeni bir isimle anlaşma sağlayamayan sarı-lacivertli ekibin listesinde; Bilic, Löw, İsmail Kartal ve Jorge Jesus'un olduğu ifade ediliyor. Kanarya için çarpıcı bir iddia geldi. İşte iddia ve detaylar...