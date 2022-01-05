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Haberler Galeri Son dakika... Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! Bilic ve Löw derken...
Giriş Tarihi: 05.01.2022 16:47 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 16:47

Son dakika... Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! Bilic ve Löw derken...

Son dakika... Süper Lig'de ilk yarıyı Trabzonspor'un 14 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra henüz yeni bir isimle anlaşma sağlayamayan sarı-lacivertli ekibin listesinde; Bilic, Löw, İsmail Kartal ve Jorge Jesus'un olduğu ifade ediliyor. Kanarya için çarpıcı bir iddia geldi. İşte iddia ve detaylar...

Son dakika... Fenerbahçe’nin yeni hocasını açıkladılar! Bilic ve Löw derken...

Son dakika... Vitor Pereira ile sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından Portelizli hocayla yollarını ayırmıştı. Lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısı bitmeden tecrübeli teknik adamı göndermişti. Yeni teknik adam için arayışlarını sürdüren Kanarya'nın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Son dakika... Fenerbahçe’nin yeni hocasını açıkladılar! Bilic ve Löw derken...

Fenerbahçe'nin listesinde; Löw, Slaven Bilic, İsmail Kartal ve Jorge Jesus'un olduğu belirtiliyor.

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Son dakika... Fenerbahçe’nin yeni hocasını açıkladılar! Bilic ve Löw derken...

Ali Koç ve yönetimin Alman hoca Löw'ü çok istediği ancak tüm ikna çabalarına rağmen başarılı olamadığı Alman basınına yansımıştı.

Son dakika... Fenerbahçe’nin yeni hocasını açıkladılar! Bilic ve Löw derken...

Löw'ün sezon ortasında takımı devralmak istemediği bu yüzden transferin gerçekleşme ihtimalinin zayıf olduğu iddia ediliyor.

Son dakika... Fenerbahçe’nin yeni hocasını açıkladılar! Bilic ve Löw derken...

Kanarya'nın temas halinde olduğu bir başka isim ise Slaven Bilic'ti. Bir dönem ülkemizde Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat hocanın Çin ekibi Beijing Guoan ile olan kontratı devam ediyor.

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