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Haberler Galeri SON DAKİKA: Gabriel Sara'ya iki dev talip! Aslan'da 3 isimle yollar ayrılıyor...
Giriş Tarihi: 31.10.2024 14:27 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 14:27

SON DAKİKA: Gabriel Sara'ya iki dev talip! Aslan'da 3 isimle yollar ayrılıyor...

Süper Lig'de lider galatasaray ara transfer dönemi yaklaşırken hem devre arası takviyeleri için kolları sıvadı hem de Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takımdan gidecek isimler için çalışmalarını sürdürüyor. Öyle ki, iddiaya göre Okan Buruk üç ismin biletini keserken sarı kırmızılı kulübün yıldız futbolcusu Gabriel Sara'ya ise iki dev kulübün talip olduğu ortaya çıktı. İşte o isimler ve bomba transfer haberine dair tüm detaylar.

SON DAKİKA: Gabriel Sara’ya iki dev talip! Aslan’da 3 isimle yollar ayrılıyor...

Sezonu şampiyonlukla tamamlamak ve 5. yıldızını takmak isteyen Galatasaray'da Ocak ayı ara transfer dönemi yaklaşırken sıcak gelişmeler yaşanıyor.

SON DAKİKA: Gabriel Sara’ya iki dev talip! Aslan’da 3 isimle yollar ayrılıyor...

ASLAN'DA ÜÇ İSMİN BİLETİ KESİLDİ!

Sarı kırmızılı takımın devre arası transfer çalışmalarıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

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SON DAKİKA: Gabriel Sara’ya iki dev talip! Aslan’da 3 isimle yollar ayrılıyor...

Bir yandan eksik bölgelerini güçlendirmek isteyen Galatasaray, takımdan ayrılma durumu olan isimlerle ilgili de çalışmalar yapıyor.

SON DAKİKA: Gabriel Sara’ya iki dev talip! Aslan’da 3 isimle yollar ayrılıyor...

Öyle ki, Okan Hoca sarı kırmızılı takımda 3 isim için ayrılık kararını verdi.

SON DAKİKA: Gabriel Sara’ya iki dev talip! Aslan’da 3 isimle yollar ayrılıyor...

Takvim'de yer alan habere göre; Teknik direktör Okan Buruk, gelecek tekliflere göre Ziyech, Yusuf Demir ve Victor Nelsson ile yolların ayrılabileceğini belirtti.

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