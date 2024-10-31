Giriş Tarihi: 31.10.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024
14:27
SON DAKİKA: Gabriel Sara'ya iki dev talip! Aslan'da 3 isimle yollar ayrılıyor...
Süper Lig'de lider galatasaray ara transfer dönemi yaklaşırken hem devre arası takviyeleri için kolları sıvadı hem de Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takımdan gidecek isimler için çalışmalarını sürdürüyor. Öyle ki, iddiaya göre Okan Buruk üç ismin biletini keserken sarı kırmızılı kulübün yıldız futbolcusu Gabriel Sara'ya ise iki dev kulübün talip olduğu ortaya çıktı. İşte o isimler ve bomba transfer haberine dair tüm detaylar.