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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da bir bomba da Süper Lig'den! Dev imza törenine yetişebilir...
Giriş Tarihi: 29.07.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 11:18

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da bir bomba da Süper Lig'den! Dev imza törenine yetişebilir...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonu Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesi turu ile açmıştı. Litvanya ekibi Zalgiris ile 2-2'lik skorla berabere kalan Aslan, bir yandan da transferde yoğun mesai harcıyor. Kaan Ayhan, Angelino, Halil Dervişoğlu, Zaha, Bakambu ve Icardi'yi resmen açıklayan Cimbom, Süper Lig'den de bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Büyük ölçüde anlaşma sağlanan ismin yeni transferler için yapılacak dev imza töenine yetişmesi bekleniyor. İşte o isim ve transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da bir bomba da Süper Lig’den! Dev imza törenine yetişebilir...

Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni dönem çalışmalarına başladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da bir bomba da Süper Lig’den! Dev imza törenine yetişebilir...

Sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris karşısında çıkan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-2'lik skorla beraberlikle ayrıldı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da bir bomba da Süper Lig’den! Dev imza törenine yetişebilir...

Bu skorla birlikte turu İstanbul'a bırakan Cimbom, 2 Ağustos Çarşamba günü Zalgiris karşısında turu geçmek için mücadele verecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da bir bomba da Süper Lig’den! Dev imza törenine yetişebilir...

Bir yandan da transferde yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılı ekip, en son tüm taraftarların merakla beklediği Mauro Icardi'yi resmen açıklamıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da bir bomba da Süper Lig’den! Dev imza törenine yetişebilir...

ICARDİ RESMEN G.SARAY'DA

G.Saray, sonunda dünyaca ünlü yıldızına kavuştu… Dün sabah saatlerinde Arjantin'den G.Saray'ın gönderdiği özel uçakla yola çıkan Mauro Icardi-Wanda Nara çifti ve çocukları 15 saati aşan bir yolculuk sonrasında İstanbul'a ulaştı.

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