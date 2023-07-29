Giriş Tarihi: 29.07.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 11:18

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da bir bomba da Süper Lig'den! Dev imza törenine yetişebilir...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonu Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesi turu ile açmıştı. Litvanya ekibi Zalgiris ile 2-2'lik skorla berabere kalan Aslan, bir yandan da transferde yoğun mesai harcıyor. Kaan Ayhan, Angelino, Halil Dervişoğlu, Zaha, Bakambu ve Icardi'yi resmen açıklayan Cimbom, Süper Lig'den de bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Büyük ölçüde anlaşma sağlanan ismin yeni transferler için yapılacak dev imza töenine yetişmesi bekleniyor. İşte o isim ve transfer haberine ait tüm detaylar...