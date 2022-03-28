Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'da 2022 Olağan Mali Genel Kurul'da Burak Elmas yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi sonrası 30 gün içerisinde seçime gidilmek zorunda... Burak Elmas'ın başkanlığının düşmesinin ardından başta Galatasaray camiası olmak üzere tüm spor kamuoyunda "Galatasaray'ın yeni başkanı kim olacak?" sorusu sorulmaya başlandı. Galatasaray'da Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan seçimde yeniden adaylığını açıklayan Metin Öztürk, son seçimde aday olan Eşref Hamamcıoğlu ve yine son seçimde son anda aday olmaktan vazgeçen Işın Çelebi, Sabah.com.tr'ye önemli açıklamalarda bulundu. Metin Öztürk, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili gündem yaratacak ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...