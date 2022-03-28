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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk'ten olay Ali Koç sözleri! Işın Çelebi ve Eşref Hamamcıoğlu'ndan adaylık açıklaması (SABAH.COM.TR ÖZEL)
Giriş Tarihi: 28.03.2022 13:44 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 13:58

Son dakika: Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk'ten olay Ali Koç sözleri! Işın Çelebi ve Eşref Hamamcıoğlu'ndan adaylık açıklaması (SABAH.COM.TR ÖZEL)

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'da 2022 Olağan Mali Genel Kurul'da Burak Elmas yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi sonrası 30 gün içerisinde seçime gidilmek zorunda... Burak Elmas'ın başkanlığının düşmesinin ardından başta Galatasaray camiası olmak üzere tüm spor kamuoyunda "Galatasaray'ın yeni başkanı kim olacak?" sorusu sorulmaya başlandı. Galatasaray'da Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan seçimde yeniden adaylığını açıklayan Metin Öztürk, son seçimde aday olan Eşref Hamamcıoğlu ve yine son seçimde son anda aday olmaktan vazgeçen Işın Çelebi, Sabah.com.tr'ye önemli açıklamalarda bulundu. Metin Öztürk, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili gündem yaratacak ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

ERDEM KELEŞ
Son dakika: Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk’ten olay Ali Koç sözleri! Işın Çelebi ve Eşref Hamamcıoğlu’ndan adaylık açıklaması SABAH.COM.TR ÖZEL

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi sonrası 30 gün içerisinde seçime gidilmek zorunda... Burak Elmas'ın başkanlığının düşmesinin ardından başta Galatasaray camiası olmak üzere tüm spor kamuoyunda "Galatasaray'ın yeni başkanı kim olacak?" sorusu sorulmaya başlandı. Galatasaray'da Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan seçimde yeniden adaylığını açıklayan Metin Öztürk, son seçimde aday olan Eşref Hamamcıoğlu ve yine son seçimde son anda aday olmaktan vazgeçen Işın Çelebi, Sabah.com.tr'ye önemli açıklamalarda bulundu. Metin Öztürk, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili gündem yaratacak ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk’ten olay Ali Koç sözleri! Işın Çelebi ve Eşref Hamamcıoğlu’ndan adaylık açıklaması SABAH.COM.TR ÖZEL

Galatasaray'da 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nda Galatasaray Spor Kulübü 90. Yönetim Kurulu'nun (Başkan Burak Elmas dönemi), 22 Haziran 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi mali yönden ibra edilirken; idari yönden ibra edilmedi.

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Son dakika: Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk’ten olay Ali Koç sözleri! Işın Çelebi ve Eşref Hamamcıoğlu’ndan adaylık açıklaması SABAH.COM.TR ÖZEL

BURAK ELMAS: HAKKINIZI HELAL EDİN

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, tüzük gereği seçime gideceklerini açıkladı. Elmas seçimde aday olamayacak.

Son dakika: Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk’ten olay Ali Koç sözleri! Işın Çelebi ve Eşref Hamamcıoğlu’ndan adaylık açıklaması SABAH.COM.TR ÖZEL

Burak Elmas yaptığı açıklamada "Bugüne kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Dolayısıyla hakkınızı helal edin. Tüzüğümüzün gereğince, önümüzdeki hafta verdiğiniz kararı yürürlüğe sokacağız. Galatasaray'ı birleştirme çabalarımızın, en azından arzumun bir adım bile ilerlemiş olmadığını görmekten dolayı çok üzgünüm. Son derece duygusal, Galatasaray'ı çok seven bir insanım. Başkanlık, yapmadan öğrenebileceğiniz bir şey değil. Kısa sürede birçok şeyi tecrübe ettim. Galatasaray değerlerini hiçbir zaman rencide etmemeye, hizmet etmeye çaba gösterdim.

Son dakika: Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk’ten olay Ali Koç sözleri! Işın Çelebi ve Eşref Hamamcıoğlu’ndan adaylık açıklaması SABAH.COM.TR ÖZEL

Genç arkadaşlarımın üzüntüsünü görmek beni çok üzdü. Demek ki onlara çok ümit vermişim. Size yalan söylemedim. Galatasaray'ın buradan çıkabileceğine inandığım için bunları söyledim. Bunların hepsi için çalışıyorum. Benim de hayal kırıklıklarım var. Bazen gece yastığa kafamı koyduğumda o kadar sinirleniyorum ki... Yapmak istediğimiz şeyleri yapmak o kadar kolay değil. Herkesin bir fikri var. Her şeye bir görüş ve eleştiri var" ifadelerini kullanmıştı.

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