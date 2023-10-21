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Haberler Galeri Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 21.10.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 16:00

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak?

Son dakika Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali tarihi, yeri ve saati belli oldu. Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2022-2023 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. 50. Süper Kupa maçı olarak dikkat çeken müsabakanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak, hangi statta sorularına yanıt aranırken TFF'den açıklama geldi. Futbol Federasyonu, dev derbinin oynanacağı tarihi ve stadı duyurdu. Peki, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak? İşte, Süper Kupa Finali 2023 tarihi hakkında tüm detaylar…

Son Dakika Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali tarihi belli oldu! Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak?

Süper Kupa Finali 2023 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2022-2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak. İki ezeli rakibin taraftarlarının yanı sıra birçok sporsever tarafından beklenen zorlu karşılaşma için geri sayım resmen başladı. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak, hangi statta sorularına yanıt aranırken beklenen açıklama geldi. TFF son dakika açıklaması sonrası dev derbinin tarihi, stadı, saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverlerin odağında yerini aldı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak , hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 2023 Süper Kupa Finali hakkında ayrıntılı bilgiler…

Son Dakika Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali tarihi belli oldu! Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak?

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

2023 Süper Kupa finalinin adı belli oldu.

2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor.

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali tarihi, stadı, saati, canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar şöyle;

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Son Dakika Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali tarihi belli oldu! Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak?

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde oynanacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü oynanacak.

Saat 20.00'de başlayacak mücadele, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak.

Son Dakika Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali tarihi belli oldu! Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak?

TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır.''

Son Dakika Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali tarihi belli oldu! Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak?

SUUDI ARABİSTAN FUTBOL FEDERASYONU DA DUYURDU

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Misehal, iki üst düzey takıma ev sahipliği yapacak olmalarından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Misehal: "Türkiye'nin Avrupa düzeyindeki iki büyük kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye Süper Kupa maçına Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacak olmasından dolayı çok mutluyuz. Rekabet düzeyi yüksek heyecanlı maç olacak."

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