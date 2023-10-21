Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak?

Son dakika Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali tarihi, yeri ve saati belli oldu. Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2022-2023 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. 50. Süper Kupa maçı olarak dikkat çeken müsabakanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak, hangi statta sorularına yanıt aranırken TFF'den açıklama geldi. Futbol Federasyonu, dev derbinin oynanacağı tarihi ve stadı duyurdu. Peki, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak? İşte, Süper Kupa Finali 2023 tarihi hakkında tüm detaylar…