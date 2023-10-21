Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak?

SUUDI ARABİSTAN FUTBOL FEDERASYONU DA DUYURDU

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Misehal, iki üst düzey takıma ev sahipliği yapacak olmalarından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Misehal: "Türkiye'nin Avrupa düzeyindeki iki büyük kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye Süper Kupa maçına Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacak olmasından dolayı çok mutluyuz. Rekabet düzeyi yüksek heyecanlı maç olacak."