Giriş Tarihi: 13.10.2023 15:56
Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
16:12
Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe'nin eski kaptanına göz dikti! Cimbom'dan görülmemiş transfer iddiası...
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna oldukça başarılı bir şekilde devam eden Cimbom'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Galatasaray'ın eksik görülen mevkiler için arayışlarını sürdürdüğü bilinirken takımın gündemindeki isim duyanları şaşkına çeviren cinsten. A Spor'un haberine göre Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski kaptanına göz dikti. İşte o haberin ayrıntıları...