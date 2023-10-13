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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe'nin eski kaptanına göz dikti! Cimbom'dan görülmemiş transfer iddiası...
Giriş Tarihi: 13.10.2023 15:56 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 16:12

Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe'nin eski kaptanına göz dikti! Cimbom'dan görülmemiş transfer iddiası...

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna oldukça başarılı bir şekilde devam eden Cimbom'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Galatasaray'ın eksik görülen mevkiler için arayışlarını sürdürdüğü bilinirken takımın gündemindeki isim duyanları şaşkına çeviren cinsten. A Spor'un haberine göre Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski kaptanına göz dikti. İşte o haberin ayrıntıları...

Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe’nin eski kaptanına göz dikti! Cimbom’dan görülmemiş transfer iddiası...

Bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da fırtına gibi esen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar milli arada gözünü eksik mevkiler için transfer seçeneklerine çevirirken iddia edilen bir isim gündeme bomba gibi düştü. Geçmişte Fenerbahçe'nin kaptanı olan isimle ilgili sarı kırmızılı kulübün devreye girdiği konuşuluyor...

Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe’nin eski kaptanına göz dikti! Cimbom’dan görülmemiş transfer iddiası...

Bilindiği üzere Cimbom, Manchester United zaferi sonrası gruptan çıkma adına büyük avantaj elde etti.Aslan bu gelişmelerin yanı sıra lige verilen arada hareketli günler yaşıyor.

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Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe’nin eski kaptanına göz dikti! Cimbom’dan görülmemiş transfer iddiası...

Yönetim ve Okan Buruk ocak ayında gerçekleşecek olan transferler için toplantı yaptı ve çalışmalara başladı.

Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe’nin eski kaptanına göz dikti! Cimbom’dan görülmemiş transfer iddiası...

Teknik Direktör Okan Buruk'un yönetimden özellikle yerli oyuncu takviyesi yapılmasını istediği kaydedildi.

Başarılı hocanın ligin ikinci yarısında yerli futbolcu sıkıntısı çekmek istemediği belirtildi.

Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe’nin eski kaptanına göz dikti! Cimbom’dan görülmemiş transfer iddiası...

İzleme komitesi bu doğrultuda teknik ekip ve yönetime geniş çaplı bir oyuncu listesi sundu. Okan Buruk da bu listeden istediği isimleri belirledi.

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