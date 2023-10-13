Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe’nin eski kaptanına göz dikti! Cimbom’dan görülmemiş transfer iddiası...

Bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da fırtına gibi esen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar milli arada gözünü eksik mevkiler için transfer seçeneklerine çevirirken iddia edilen bir isim gündeme bomba gibi düştü. Geçmişte Fenerbahçe'nin kaptanı olan isimle ilgili sarı kırmızılı kulübün devreye girdiği konuşuluyor...