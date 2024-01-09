Giriş Tarihi: 09.01.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
09:07
Son dakika Galatasaray haberi: Abdülkerim'e dev zam! Yeni maaşı ortaya çıktı
Son dakika haberi: Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'a geldiği günden bu yana performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, 29 yaşındaki futbolcunun maaşına yüksek bir oranda zam yapma kararı aldı. Aslan'da Kaan Ayhan'ın performansı alkış alırken, teknik direktör Okan Buruk da Kazımcan Karataş'la yakından ilgileniyor. İşte son dakika haberinin detayları...