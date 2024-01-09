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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Abdülkerim'e dev zam! Yeni maaşı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 09.01.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 09:07

Son dakika Galatasaray haberi: Abdülkerim'e dev zam! Yeni maaşı ortaya çıktı

Son dakika haberi: Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'a geldiği günden bu yana performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, 29 yaşındaki futbolcunun maaşına yüksek bir oranda zam yapma kararı aldı. Aslan'da Kaan Ayhan'ın performansı alkış alırken, teknik direktör Okan Buruk da Kazımcan Karataş'la yakından ilgileniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Abdülkerim’e dev zam! Yeni maaşı ortaya çıktı
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Son dakika Galatasaray haberi: Abdülkerim’e dev zam! Yeni maaşı ortaya çıktı

Galatasaray'da bu sezon ilk kez maç kaçıran Sacha Boey'un boşluğunu Kaan Ayhan doldurdu.

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Son dakika Galatasaray haberi: Abdülkerim’e dev zam! Yeni maaşı ortaya çıktı

Konyaspor karşısında savunmada aksamayan 29 yaşındaki futbolcu, hücuma etkili bindirmeler yaptı ve çektiği şutla ikinci golü hazırladı.

Son dakika Galatasaray haberi: Abdülkerim’e dev zam! Yeni maaşı ortaya çıktı

Hocası Okan Buruk'un jokeri Kaan Ayhan bu sezon 5 farklı mevkide (sağ stoper, sol stoper, ön libero, 8 numara ve sağ bek) oynamış oldu.

Son dakika Galatasaray haberi: Abdülkerim’e dev zam! Yeni maaşı ortaya çıktı

KAZIMCAN'A TERAPİ

Bu arada Konyaspor maçında sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, Sivas deplasmanında cezalı duruma düştü.

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