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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’da Wilfried Zaha kararı ortaya çıktı! Beşiktaş maçından sonra büyük kriz: Okan Buruk…
Giriş Tarihi: 05.08.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 11:36

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’da Wilfried Zaha kararı ortaya çıktı! Beşiktaş maçından sonra büyük kriz: Okan Buruk

Son dakika Galatasaray haberleri… Futbolda yeni sezonun ilk resmi maçına Süper Kupa'da çıkan Galatasaray, beklenmedik bir sonuçla karşı karşıya kaldı. Beşiktaş ile oynanan dev mücadeleden 5-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip, büyük hayal kırıklığı yarattı. Süper Kupa hezimetinin ardından ligin ilk maçına hazırlanmaya başlayan Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu için Beşiktaş maçından sonra karar verildi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’da Wilfried Zaha kararı ortaya çıktı! Beşiktaş maçından sonra büyük kriz: Okan Buruk…

Son dakika haberleri… Yeni sezona Beşiktaş'a karşı alınan ağır yenilgiyle başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’da Wilfried Zaha kararı ortaya çıktı! Beşiktaş maçından sonra büyük kriz: Okan Buruk…

Zorlu mücadelenin ardından yeni kararlar alınması beklenen Galatasaray'da ilk olarak Wilfried Zaha için karar verildi.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’da Wilfried Zaha kararı ortaya çıktı! Beşiktaş maçından sonra büyük kriz: Okan Buruk…

BEŞİKTAŞ MAÇINDA KRİZ PATLAMIŞTI

Beşiktaş'a 5-0 kaybedilen Süper Kupa maçına yedek başlayan Wilfried Zaha, oyuna 75. dakikada dahil olabildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’da Wilfried Zaha kararı ortaya çıktı! Beşiktaş maçından sonra büyük kriz: Okan Buruk…

Hazırlık maçlarının neredeyse hepsinde ilk 11'de görev alan Zaha, performansıyla taraftarın beğenisini toplamıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’da Wilfried Zaha kararı ortaya çıktı! Beşiktaş maçından sonra büyük kriz: Okan Buruk…

Bu nedenle sezonun ilk resmi maçına yedek başlamayı kabullenemeyen yıldız futbolcunun mutsuzluğu da performansına yansıdı.

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