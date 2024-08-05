SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’da Wilfried Zaha kararı ortaya çıktı! Beşiktaş maçından sonra büyük kriz: Okan Buruk…

Giriş Tarihi: 05.08.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
11:36
Son dakika Galatasaray haberleri… Futbolda yeni sezonun ilk resmi maçına Süper Kupa'da çıkan Galatasaray, beklenmedik bir sonuçla karşı karşıya kaldı. Beşiktaş ile oynanan dev mücadeleden 5-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip, büyük hayal kırıklığı yarattı. Süper Kupa hezimetinin ardından ligin ilk maçına hazırlanmaya başlayan Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu için Beşiktaş maçından sonra karar verildi. İşte son dakika haberinin detayları…