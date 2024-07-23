Giriş Tarihi: 23.07.2024 08:48
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
08:48
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan dev satış! 2 yıldıza 60 milyon Euro...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un raporları doğrultusunda transferlerini tamamlamak isteyen sarı kırmızılılar, kolları sıvadı. Cimbom'da sağ bek ve orta saha transferleri beklenirken, takımın 2 yıldızıyla ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. İki yıldızın transferi için 60 milyon Euro gündeme damga vurdu. İşte habere dair tüm detaylar....