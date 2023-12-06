Giriş Tarihi: 06.12.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 12:53

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'a transfer müjdesi! Hocasından şok karar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası transfer dönemi çalışmalarına hız kazandıran sarı kırmızılılarda orta saha bölgesi için arayışlar sürüyor. Yaz transfer döneminde de listeye giren yıldız oyuncuya bu kez parçalı formayı giydirmek isteyen Cimbom, girişimlerini hızlandırdı. Galatasaray, yıldız ismi kadrosuna katmak isterken, hocasından oyuncu ile ilgili şok bir karar çıktı. İşte tüm detaylar...