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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'a transfer müjdesi! Hocasından şok karar...
Giriş Tarihi: 06.12.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 12:53

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'a transfer müjdesi! Hocasından şok karar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası transfer dönemi çalışmalarına hız kazandıran sarı kırmızılılarda orta saha bölgesi için arayışlar sürüyor. Yaz transfer döneminde de listeye giren yıldız oyuncuya bu kez parçalı formayı giydirmek isteyen Cimbom, girişimlerini hızlandırdı. Galatasaray, yıldız ismi kadrosuna katmak isterken, hocasından oyuncu ile ilgili şok bir karar çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’a transfer müjdesi! Hocasından şok karar...

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da transfer heyecanı yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’a transfer müjdesi! Hocasından şok karar...

Ocak ayındaki ara transfer dönemine büyük önem veren sarı-kırmızılılarda orta saha mevkisine öncelik verildi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’a transfer müjdesi! Hocasından şok karar...

Ndombele ve Kerem Demirbay'ın performanslarından memnun kalmayan teknik heyet, yönetimden takviye talebinde bulundu.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’a transfer müjdesi! Hocasından şok karar...

Ndombele'nin 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan sarı-kırmızılılar, ocak ayında Tottenham ile masaya oturmayı planlıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’a transfer müjdesi! Hocasından şok karar...

İngiliz ekibiyle yapılacak olan görüşmede, kiralık sözleşmenin iptali için temaslarda bulunulacak.

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